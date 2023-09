Crash Team Rumble: disponibile la seconda stagione

Da qualche ora è disponibile Party Mode, seconda season di Crash Team Rumble, l’arena platfrom di Toys for Bob con i personaggi dell’universo del marsupiale. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer (potete vederlo in fondo alla notizia) che mostra le novità in arrivo.

Il nuovo eroe Ripto (potenziatore)

(potenziatore) Co-op party mode a 4 giocatori con 5 mini-giochi (Race Against Time, Get Lit, Dig Deep, Stir the Pot e Bounce to Victory)

Nuovo potere Minefield

2 Nuove mappe: Jazz Junction e Waste Deep

TFB Labs con rotazione di 10 modalità a tempo limitate

Modalità a tempo limitate 3v3, Zaptrap e Wump-A-Rama

Eventi stagionali

Weekend con boost di Xp

Battle Pass con 100 livelli, divisi tra free e premium

Questa la descrizione di Ripto:

Saluta il tuo nuovo re. Ripto è tornato a provocare caos e disordini come nuovo Poteziotore che si aggiunge alla rosa degli eroi! Impugnando il suo scettro, controlla il campo di battaglia con una miriade di incantesimi letali e potenti. Potrete far esplodere i vostri nemici con enormi palle di fuoco, evocare fulmini per colpire i nemici al suolo ed evocare enormi onde di tsunami da far balzare in aria. Nelle mani di un giocatore esperto, Ripto può combinare le sue abilità per creare combo devastanti. Tenete d’occhio il suo rilascio nel corso della Stagione 2!

Qui sotto il trailer della nuova stagione di Crash Team Rumble, ricordandovi che il gioco è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui invece ciò che era arrivata con la prima season.