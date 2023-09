Nintendo Direct: annunciato per domani 14 settembre

I rumor si sono confermati veritieri, e oggi è stato annunciato che domani 14 settembre alle ore 16:00 italiane si terrà il nuovo Nintendo Direct.

L’evento avrà una durata di circa 40 minuti e sarà dedicato ai titoli per Nintendo Switch in arrivo questo inverno.

Sarà possibile seguire la diretta sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Tra i titoli attesi in uscita prossimamente in esclusiva, anche se molti usciranno prima dell’inverno, ci sono Super Mario Wonder (svelato al Direct di giugno), Super Mario RPG, Detective Pikachu il ritorno, WarioWare: Move It!, la seconda parte del DLC Il tesoro dell’Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto, o quel Professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore di cui ancora non è stata annunciata la data d’uscita. Staremo a vedere cosa verrà mostrato, noi ovviamente vi aggiorneremo seguendo l’evento.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia l’evento per domani 14 settembre alle ore 16:00