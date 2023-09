Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board arriva su Switch nel 2024

SEGA ha annunciato che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, gioco da tavolo digitale prodotto da Aniplex, uscirà nelle Americhe e in Europa per Nintendo Switch nel 2024. Per l’occasione sono stati pubblicati diversi screenshot e l’artwork, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione ufficiale del gioco tramite il comunicato:

Sfida la tavola… con potenti alleati!

In Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! i giocatori esploreranno un mondo dinamico progettato come un gioco da tavolo. Ogni tabellone presenta luoghi memorabili tratti da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra cui il Monte Fujikasane e Asakusa. Quando l’orario passa dal giorno alla notte, gli spazi di ogni tabellone cambiano, portando nuovi eventi e opportunità che i giocatori possono scoprire mentre pianificano la loro prossima mossa.

Scegliete tra un cast di personaggi amati dai fan, tra cui Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira e 9 Hashira, prima di lanciarvi in una divertente ed emozionante azione multigiocatore fino a 4 giocatori, in locale o online. Anche Nezuko Kamado si unirà al divertimento come personaggio di supporto. Affrontate una serie di emozionanti minigiochi, incontrate personaggi familiari, collaborate per sconfiggere i pericolosi demoni in agguato nella notte e puntate a diventare l’uccisore di demoni più potente tra tutti!

Per ulteriori informazioni sul gioco, potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto gli screenshot e l’artwork.