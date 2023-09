Gunbrella: disponibile, trailer di lancio

Da oggi 13 settembre è disponibile su PC (Steam), Gunbrella, action/adventure in due dimensioni con la particolarità dell’arma del protagonista che dà titolo al gioco (un ombrello antiproiettile che funge anche da arma da fuoco), sviluppato da doinksoft e pubblicato da Devolver Digital. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, con una prima parte animata e una seconda di gameplay. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia,

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Lies of P Recensione: se menti, ti uccido! Dune Spice Wars Recensione: il mondo di Frank Herbert in versione PC

Gunbrella è un’avventura d’azione cruda dai toni noir e punk ambientata in un mondo che sopravvive solo grazie a una risorsa ormai in rapido esaurimento.

Indossa i panni infradiciati dalla pioggia di un rude boscaiolo in cerca di vendetta ed esplora una città sconosciuta armato solo del tuo Gunbrella, un’arma da fuoco di alto calibro che funge anche da ombrello.

Nel corso della tua pragmatica indagine finirai per rimanere coinvolto nei meccanismi di un’inquietante congrega di ghoul e gangster, poliziotti e cultisti, e assisterai alle conseguenze dello sfruttamento aziendale.

PADRONEGGIA IL GUNBRELLA

Affronta un’emozionante avventura a scorrimento laterale sfruttando appieno la manovrabilità unica del Gunbrella e le sue capacità di combattimento ravvicinato. Il Gunbrella è più di una semplice arma: usalo per scivolare, oscillare, sfrecciare e tuffarti in giro, scoprendo segreti apparentemente irraggiungibili lungo il percorso.

NON FARTI SFUGGIRE NULLA

Da una piccola città minacciata dai rapimenti di una setta a una fortezza-discarica governata da una spietata e lurida banda: esplora un assortimento di luoghi insoliti e interroga personaggi bizzarri alla ricerca di risposte. Tieni traccia delle tue scoperte nel tuo fidato taccuino e ricordati di tornare sui tuoi passi…

RECUPERA. RICARICA. RIPETI.

Recupera rottami e pezzi di ricambio da scambiare con munizioni e potenziamenti per il tuo arsenale impermeabile. Ti saranno decisamente utili, più la tua ricerca si approfondisce e più terrificanti agenti del soprannaturale ti troverai ad affrontare.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.