State of Play annunciato a sorpresa, ecco data e orario

Domani non ci sarà solo Nintendo ad organizzare un evento per annunci e aggiornamenti. Sony ha annunciato che l’evento dello State of Play è fissato per domani 14 settembre, alle ore 23:00 italiane. Shawne Benson, responsabile del portafoglio del team Global Third Party Relations di PlayStation, conferma sul blog PlayStation che lo streaming si concentrerà sui nuovi aggiornamenti per i titoli precedentemente annunciati, inclusi i giochi PS VR2, i prossimi titoli indipendenti e i “principali” giochi imminenti di terze parti. partner. Non si sa quale sarà la durata della trasmissione. Ecco le parole di Benson:

“L’evento di domani si concentrerà sugli aggiornamenti dei giochi precedentemente annunciati in arrivo sulle console PlayStation. Dai momenti salienti indie e PS VR2 ai principali titoli in uscita dei nostri partner di terze parti, il nostro ultimo spettacolo ha qualcosa per tutti! Qui a PlayStation, la nostra visione è quella di essere il posto migliore in cui giocare e pubblicare fantastici giochi. E poiché ci sono migliaia di sviluppatori ed editori in tutto il mondo che creano costantemente fantastici giochi, il nostro team ha il suo bel da fare per loro.”

Articoli Consigliati Gunbrella: disponibile, trailer di lancio Lies of P Recensione: se menti, ti uccido!

Dato che il prossimo grande titolo di Sony è Marvel’s Spider-Man 2, con poco più di un mese dal lancio, è possibile che la società presenterà nuovamente anche l’attesissimo sequel. Potrebbero potenzialmente apparire anche i titoli PlayStation Studios precedentemente annunciati e sviluppati da partner esterni, come Stellar Blade e Rise of the Ronin. Rimanete sintonizzati per ulteriori novità sullo State of Play di domani.