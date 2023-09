Monster Hunter NOW è disponibile su mobile e collaborazione ONE OK ROCK

Niantic e Capcom annunciano che Monster Hunter Now,è disponibile su mobile. Per celebrare il lancio, le due aziende hanno collaborato con la rock band giapponese ONE OK ROCK, famosa in tutto il mondo, per la realizzazione di un video musicale intitolato “Make It Out Alive”, in cui una cacciatrice corre per le strade di Tokyo e incontra un Diabolos all’incrocio di Shibuya. Con il lancio globale sono state introdotte delle novità:

Modalità AR

Con la modalità AR della fotocamera, gli imponenti mostri del gioco appariranno proprio di fronte ai cacciatori, nel mondo reale che li circonda. È possibile interagire con loro, testare le loro reazioni e postare le foto sui social media.

Caccia in gruppo

Se ci si imbatte in un mostro difficile da abbattere da soli, grazie alla caccia di gruppo è facile reclutare altri giocatori. Il sistema abbina automaticamente i cacciatori nelle vicinanze, in modo da poter fare squadra.

Amici

Si potrà giocare in modalità multiplayer con un massimo di altri 4 cacciatori nelle vicinanze.

Gruppo

Gli hunting party consentono di fare squadra con un gruppo specifico di amici e di cacciare insieme, anche se non si trovano nelle vicinanze.

Di seguito la dichiarazione di Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, Capcom

È finalmente è arrivato il giorno in cui Monster Hunter Now è disponibile per tutti in tutto il mondo,. Monster Hunter Now è un’esperienza unica del franchise Monster Hunter, che offre incontri di caccia semplici ma avvincenti direttamente sul proprio smartphone: bastano un semplice tocco e il movimento delle dita per immergersi nell’azione, che all’occorrenza può trasformarsi in un’avventura multigiocatore in tempo reale da vivere con i propri amici. Che si tratti di nuovi arrivati nel mondo di Monster Hunter o di fan di lunga data, siamo certi che sarà per tutti una nuova ed entusiasmante esperienza.

Monster Hunter NOW è disponibile su mobile.