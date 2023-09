EA Sports FC 24: svelata la lista delle migliori giocatrici e giocatori

Oggi EA Sports ha rivelato la classifica delle 24 migliori giocatrici della Liga F e dei 24 migliori giocatori de LaLiga e della Roshn Saudi League: un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA Sports FC 24, ricca di star di livello mondiale che troverete in Ultimate Team. Gli elenchi di oggi sono guidati da rinomate leggende del calcio, come Alexia Putellas, Robert Lewandowski, Vinícius Jr e Cristiano Ronaldo. Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare il meglio del meglio mentre prosegue il cammino verso il lancio di EA Sports FC 24, avvicinandovi al calcio come mai prima d’ora. In particolare, gli Stili di Gioco migliorati grazie a Opta consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele. Di seguito la lista dei migliori giocatori:

EA Sports FC 24: LaLiga e Roshn Saudi League

