City Connection annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023.City Connection ha aperto il sito web del Tokyo Game Show 2023 e ha annunciato la sua lineup di giochi e il programma di live streaming per l’evento. Di seguito i dettagli:

Quest’anno segnerà la nostra sesta partecipazione al TGS! Il nostro stand è stato potenziato e anche quest’anno potrai giocare a quattro titoli in arrivo. E parteciperemo insieme a Happymeal e all’area Indie, il che significa che sommando tutti gli stand insieme, quest’anno saranno giocabili non meno di sette titoli. Visitateli tutti per raccogliere i francobolli necessari per il Raduno dei francobolli, ma anche per godervi i prossimi eventi.

Line Up

30 Days Another (PC)

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute (PS4, Xbox One, Switch, PC)

FZ: Formation Z (PS5, Xbox Series, PC)

OMEGA 6: The Video Game (Switch)

WiZmans World Re:Try (TBA)

Unannounced Title #1 – To be announced on September 21 at 10:00 JST (le 03:00 in Italia)

Unannounced Title #2 – To be announced on September 15 at 20:00 JST (le 03:00 in Italia)

