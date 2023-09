Alan Wake 2: il director rivela la durata del gioco

Dopo una lunga attesa, Alan Wake 2 è ormai vicino al rilascio, e con poco più di un mese rimasto al lancio del sequel survival horror, nuovi dettagli e filmati di gioco continuano ad essere distribuiti regolarmente. Sam Lake, il director di Alan Wake 2, ha rivelato che il prossimo gioco survival horror sarà più lungo di Control. Parlando con Kinda Funny Games, Lake ha dichiarato che Alan Wake 2 sarebbe lungo il doppio degli altri titoli di Remedy. Lake ha affermato che:

“Penso che con Remedy i giochi, se ripercorriamo l’intera storia, essendo giochi molto incentrati sulla trama, siano stati tradizionalmente piuttosto brevi, circa 10 ore o giù di lì. E abbiamo sempre sentito internamente la necessità di trovare modi per realizzare giochi più lunghi, perché è come se le persone guardassero la cosa anche dal punto di vista del valore del denaro. Quindi Control è stato sicuramente il nostro gioco più lungo fino ad oggi, e Alan Wake 2 sarà più lungo di così, più di 20 ore.”

Articoli Consigliati Star Wars Jedi Survivor: il director lascia Respawn Entertainment City Connection annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Lake prosegue poi parlando di altri aspetti di Alan Wake 2 e di come il gioco cambia genere rispetto all’enfasi dell’originale Alan Wake sull’azione-avventura con elementi horror sparsi, per concentrarsi direttamente su un gameplay più survival horror con il sequel. Lake crede anche che l’horror stia vivendo un “periodo d’oro”; sebbene il genere sia stato considerato di nicchia per un po’, un pubblico più ampio è diventato più entusiasta del genere.

“Alan Wake 1 era soprattutto un’avventura d’azione con alcuni elementi horror, mentre ora ci immergiamo profondamente nel survival horror. Penso che l’horror in generale stia vivendo un momento d’oro. Un tempo era una cosa di nicchia, in un certo senso, e ora c’è un pubblico molto più ampio che è entusiasta dell’horror”.

Alan Wake 2 è stato recentemente presentato in anteprima, fornendo uno sguardo a moltissimi dettagli sul gameplay e sulla storia. Prendendo ispirazione da fonti come Se7en, Twin Peaks e gli scritti di Stephen King, il titolo sembra combinare il classico approccio di Remedy ai giochi con l’atmosfera di Silent Hill e il gameplay di Resident Evil. Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 27 ottobre.