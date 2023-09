Star Wars Jedi Survivor: il director lascia Respawn Entertainment

Il director Stig Asmussen, che ha lavorato a Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor, lascerà Respawn Entertainment. Dopo sia un grande successo dalla critica e commerciale dei giochi della serie Star Wars Jedi di EA e Respawn Entertainment, non sorprende che la maggior parte dia per scontato che ci sarà un terzo gioco in futuro, ma bisognerà vedere chi prenderà le redini del progetto da oggi in poi. Nel frattempo, in una dichiarazione a Bloomberg, un portavoce di Electronic Arts ha dichiarato che:

“Dopo un’attenta riflessione e considerazione, Stig Asmussen ha deciso di lasciare Respawn per intraprendere altre avventure e gli auguriamo buona fortuna“.

Articoli Consigliati Total War PHARAOH: annunciata la data di lancio City Connection annuncia la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Il lavoro su Star Wars Jedi Survivor continuerà con i leader veterani di Respawn alla guida del team. Attualmente sta lavorando al porting del titolo su PS4 e Xbox One, migliorando ulteriormente le prestazioni sulle console e sui PC di ultima generazione. Una recente patch ha “completamente rielaborato” la modalità a 60 FPS su console con risultati generalmente positivi. Per quanto riguarda ciò che questo significherà per il futuro della serie Star Wars Jedi, Asmussen ha precedentemente affermato di “aver sempre voluto vederla come una trilogia“, indicando che il team potrebbe eventualmente passare all’Unreal Engine 5 per lo sviluppo. Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha anche affermato che gli “piacerebbe” vedere di più dal franchise e che l’editore ha un “rapporto incredibile” con Disney e LucasArts.

Ovviamente, il tempo ci dirà quello che sarà il futuro di questa saga, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in futuro. Nel frattempo, date uno sguardo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor.