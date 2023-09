Total War PHARAOH: annunciata la data di lancio

Lo sviluppatore Creative Assembly e l’editore Sega hanno annunciato che Total War: PHARAOH sarà lanciato su PC l’11 ottobre. Il gioco sarà disponibile in accesso anticipato il 29 settembre, per coloro che lo preordinano. Total War: PHARAOH è un ritorno a titoli più storici per Creative Assembly, dopo Total War: Three Kingdoms nel 2019 e Total War Saga: Troy nel 2020. Questa volta, lo studio si sta concentrando sull’Antico Egitto.

Oltre al classico gameplay di Total War, Total War: PHARAOH introdurrà una nuova funzionalità che consentirà ai giocatori di personalizzare le proprie campagne. I giocatori potranno utilizzare opzioni come posizioni di partenza casuali per tutte le fazioni, impostazioni delle risorse e la possibilità di giocare con i disastri naturali. Il gioco presenterà anche una serie di fazioni con cui giocare, ognuna con i propri punti di forza, debolezza, abilità e unità speciali. Le fazioni giocabili includono Ittiti, Canaan, Anatolia ed Egitto. Per maggiori dettagli date un’occhiata agli approfondimenti sulla fazione cananea e su quella egiziana. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri l’antico Egitto nell’epoca della sua massima potenza in Total War: PHARAOH, il nuovo capitolo della pluripremiata serie di videogiochi strategici, e affronta i drammatici eventi che ne minacciano la distruzione. Sperimenta battaglie dinamiche in tempo reale e un’incredibile gestione dell’impero a turni: sarai in grado di avere la meglio sui tuoi avversari, diventando l’ultimo grande faraone d’Egitto, e di resistere al crollo di una civiltà iconica? L’epoca del grande faraone Merneptah è a un passo dalla fine, e il popolo d’Egitto attende disperato l’arrivo di un nuovo leader. I contendenti al trono sono numerosi, ma la strada per fregiarsi del titolo di faraone è irta di pericoli. Rivivi una meravigliosa riproduzione del declino dell’età del bronzo mentre affronti disordini sociali e disastri naturali e combatti per proteggere il tuo popolo da orde di invasori.

Total War: PHARAOH sarà disponibile dall’11 ottobre su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

