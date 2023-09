Horizon Forbidden West è in arrivo su PC?

Sembra che Sony Interactive Entertainment stia persistendo nella sua strategia di mantenere i giochi Playstation in esclusiva per un certo numero di anni prima di renderli disponibili su PC. Una delle migliori esclusive per PlayStation arriverà su PC dopo che un nuovo rumor afferma che Horizon Forbidden West Complete Edition sarà lanciata sulla piattaforma. Secondo il rispettabile leaker Bilbil-kun, il gioco dovrebbe includere sia il titolo base che il DLC Burning Shores. Bilbil-Kun ha affermato che:

“Secondo le nostre ultime informazioni, l’esclusiva PlayStation che sarà rilasciata su PC non è altro che Horizon Forbidden West Complete Edition. Il gioco sarà disponibile come di consueto su Steam ed Epic Games Store.”

Qualche giorno fa, tramite l’ente di classificazione di Singapore, è apparso un elenco che menzionava il nome di un gioco “Horizon Forbidden West Complete Edition” che sarà rilasciato su PS5. Si tratterebbe probabilmente di una versione contenente il gioco base con il suo DLC “Burning Shores” inizialmente a pagamento. La pagina in cui si menziona la classificazione del gioco è ora scomparsa in seguito alla condivisione massiccia del collegamento in questione sui social network e sui media. Purtroppo non abbiamo a disposizione una data d’uscita, ma con molta probabilità ed in linea con quanto già fatto da Sony, l’uscita su PC dovrebbe essere imminente.

Lanciato per la prima volta nel febbraio 2022, il titolo è stato considerato uno dei migliori giochi lanciati in questa generazione. Rimanete sintonizzati per ulteriori novità e, nel frattempo, date un’occhiata alla nostra recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores.