Baldur’s Gate 3: ecco quando sarà disponibile la patch 3

La prossima importante patch di Larian Studios per Baldur’s Gate 3 arriverà il 21 settembre, insieme al pieno supporto per Mac. Non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti della Patch 3, ma si prevede che includa una “nuova tecnologia” per migliorare le prestazioni dell’Atto 3 (che molti sospettano essere AMD FSR 2.0). Di recente, il director Vincke ha espresso la sua opinione sul DLC del gioco.

Lo sviluppatore ha un ampio elenco di funzionalità che desidera includere in seguito al feedback dei fan, come l’opzione per modificare il proprio aspetto durante il gioco e la modalità foto. Anche il supporto al modding e il gioco multipiattaforma sono in lavorazione, anche se probabilmente sono molto più lontani rispetto ad altre funzionalità. Larian sta anche espandendo gli epiloghi dei personaggi Origin, come visto con il nuovo finale di Karlach (anche se non c’è una sequenza temporale per gli altri). Una versione per Xbox Series X/S in uscita entro la fine dell’anno (anche se senza schermo condiviso locale su Series S al momento del lancio). Di seguito una panoramica tramite Steam:

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC e PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.