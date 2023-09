Starfield: Bethesda aggiungerà il DLSS e il FOV Slider

Bethesda ha rivelato che aggiungerà uno slider FOV e il supporto ufficiale per DLSS in Starfield tramite i prossimi aggiornamenti. Inoltre, il team introdurrà i controlli di luminosità e contrasto, aggiungerà il menu di calibrazione HDR e aggiungerà il supporto per i monitor Ultrawide 32:9. Come sottolineato da Bethesda, queste funzionalità non saranno incluse nella prima patch di Starfield. Invece, il primo aggiornamento sarà un piccolo hotfix mirato ai “pochi problemi principali che stiamo riscontrando”. La buona notizia è che ciò limiterà il numero di mod che i giocatori PC dovranno utilizzare per ottenere un’esperienza ottimale in questo gioco, nonostante il gioco avrebbe dovuto supportare tutte queste funzionalità fin dall’inizio.

Questo primo aggiornamento è un piccolo hotfix mirato ai pochi problemi principali riscontrati. Successivamente, aspettati un intervallo regolare di aggiornamenti con le principali funzionalità richieste dalla community, tra cui:

Controlli di luminosità e contrasto

Menù di calibrazione HDR

FOV Slider

Supporto Nvidia DLSS (PC)

Supporto per monitor ultrawide 32:9 (PC)

Pulsante Mangia per il cibo!

Bethesda sta anche lavorando a stretto contatto con Nvidia, AMD e Intel sul supporto dei driver e ogni aggiornamento includerà nuovi miglioramenti di stabilità e prestazioni. Inoltre, sta anche lavorando al supporto mod integrato (Creations) che funzionerà su tutte le piattaforme in modo simile a quello che hanno fatto con Skyrim e Fallout 4. Il lancio Creations Kit di Starfield è previsto all’inizio del prossimo anno. Nel frattempo, ecco le note dell’hotfix 1.7.29:

VERSIONE AGGIORNAMENTO 1.7.29 – CORREZIONI E MIGLIORAMENTI

PRESTAZIONI E STABILITÀ

Xbox Series X|S Stabilità migliorata relativa alle installazioni.

Vari miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per ridurre i crash e migliorare il framerate.

MISSIONI

Tutto quel denaro può comprare : risolto un problema per cui l’attività del giocatore poteva comportare un blocco delle missioni.

: risolto un problema per cui l’attività del giocatore poteva comportare un blocco delle missioni. Verso l’ignoto : risolto un problema che poteva impedire la comparsa della missione dopo il completamento del gioco.

: risolto un problema che poteva impedire la comparsa della missione dopo il completamento del gioco. Ombre in Neon: risolto un problema per cui l’attività del giocatore poteva comportare un blocco delle missioni.

Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni, nel frattempo vi lasciamo alla nostra Recensione.