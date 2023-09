Bomb Rush Cyberfunk: edizioni fisiche disponibili il pre-ordine

iam8bit e Skybound Games, insieme allo sviluppatore Team Reptile, hanno rivelato che le edizioni fisiche di Bomb Rush Cyberfunk sono disponibili per il preordine per Nintendo Switch e PlayStation 5. Il mondo di Bomb Rush Cyberfunk è il paradiso degli skater Red e della Bomb Rush Crew, che si scontrano con le crew rivali e la polizia per il controllo delle strade.

Il gioco include sei adesivi dei graffiti del gioco e la cover art di Tan Zhi Hui. L’edizione esclusiva di iam8bit

include un libretto di graffiti che presenta le illustrazioni del gioco, una custodia da collezione, una copertina

realizzata da Tan Zhi Hui e sei adesivi in vinile.

I fan possono aggiungere alla loro collezione un box da 3 LP su vinile nero da 180 grammi. Con la grafica dell’album disegnata da Sem Graham e un codice per il download digitale, questo vinile è imperdibile per ogni vero fan di Bomb Rush.

Bomb Rush Cyberfunk è un remix della cultura Hip-hop caratterizzato da graffiti, skating e beat musicali; in cui i giocatori pattinano attraverso i cinque quartieri principali di New Amsterdam per raggiungere e

conquistare i migliori spot per i graffiti, sfidare le crew rivali e guadagnare territorio per diventare la migliore

crew della città.

Bomb Rush Cyberfunk sarà disponibile dopo il 5 dicembre 2023 su Nintendo Switch e PlayStation 5, mentre l’edizione esclusiva iam8bit a fine 2023 e il vinile a inizio 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.