Call of Duty Modern Warfare III: un video rivela tutte le mappe modernizzate di MW2

Come rivelato in precedenza, Call of Duty Modern Warfare III verrà lanciato con versioni modernizzate e realizzate meticolosamente di queste 16 mappe Core Modern Warfare 2 (2009), costruite per mantenere l’autenticità e l’accuratezza degli originali. Mentre Call of Duty si avvicina al suo 20° anniversario, i fan veterani potrebbero avere diverse domande sulla qualità e lo stato di queste mappe modernizzate e, nel frattempo, ecco i nomi di tutte e 16 le mappe che arrivano da Modern Warfare II:

Afghan.

Derail.

Estate.

Favela.

Karachi.

Highrise.

Invasion.

Quarry.

Rundown.

Rust.

Scrapyard.

Skidrow.

Sub Base.

Terminal.

Underpass.

Wasteland.

Ecco una galleria con alcuni screenshot delle nuove mappe di gioco:

Come accennato nel video in basso, Matt spiega che l’entusiasmo nel modernizzare fedelmente 16 mappe multiplayer fondamentali era palpabile, con i designer dello studio che chiedevano chi avrebbe riportato in vita ciascuna mappa di Modern Warfare 2 (2009) in Modern Warfare III. E il suo collega Zach ha sottolineato l’importanza di offrire ai giocatori un nuovo modo di vivere queste mappe classiche:

“Abbiamo [chiesto]: ‘Cosa c’era di buono nel movimento dei giochi più vecchi?’ Cosa c’era di buono nelle sparatorie dei giochi più vecchi?’ E lo stesso con i giochi più nuovi. Quindi abbiamo provato a sposare quelle cose.”

Oppure, come dice semplicemente Matt: “Come realizzeremo le migliori versioni di quelle mappe con cui le persone abbiano mai giocato? Perché è quello che vogliamo come fan”.

Tuttavia, le modifiche più importanti alle 16 mappe multigiocatore non riguardano il loro aspetto, ma il modo in cui si giocheranno. Grazie ai progressi tecnologici nelle tecniche di animazione e movimento di Call of Duty negli ultimi 14 anni, gli operatori possono eseguire tattiche e saltare tra i tetti e spostarsi nei vicoli con Tac-Stance, dando ai giocatori più sicurezza durante questi frenetici scontri ravvicinati. In sostanza, una mappa “modernizzata” di Modern Warfare 2 (2009) significa un’autentica esperienza multigiocatore con gli insegnamenti della ricca storia del franchise di Call of Duty. Per maggiori informazioni date uno sguardo al post sul blog di Activision.

Call of Duty Modern Warfare III sarà disponibile per PC (Steam e Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a partire dal 10 novembre.