Xenoblade Chronicles 3 si aggiorna alla versione 2.1.1

Monolith Soft e Nintendo hanno rilasciato anche una nuova patch, versione 2.1.1, per Xenoblade Chronicles 3. Rispetto all’aggiornamento precedente, il nuovo aggiornamento è piuttosto piccolo. Contiene alcune correzioni di bug legate al Pass di espansione e risolve un problema di battaglia. Potete trovare le note complete della versione 2.1.1 qui. Di seguito una panoramica:

Risolto un problema per cui la mancanza del Pass di espansione causava la mancata visualizzazione della musica di sottofondo dell’eroe speciale, dell’ambiente audio nelle impostazioni audio e delle notifiche.

Risolto un problema con l’Arte Follow-Up di Staying Power, per cui l’attivazione di Fusion Arts causava l’inflitto danno all’attacco successivo al personaggio che utilizzava Fusion Arts e agli alleati.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Un emozionante gioco di ruolo e avventura vi attende in Xenoblade Chronicles 3. Partite alla scoperta di un mondo unico, affrontate creature feroci e aiutate Noah, Miyo e i loro amici a spezzare una volta per tutte l’infinito ciclo di violenza che affligge le loro patrie.

Caratteristiche

Combattete per vivere : un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia .

: un gruppo di sei soldati decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per . Un mondo da esplorare: con i suoi panorami mozzafiato, la sua variegata fauna e i suoi punti di riferimento unici, l’epico mondo di Aionios aspetta solo di essere esplorato.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.