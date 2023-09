Like a Dragon Direct annunciato, ecco data e orario

I fan che cercano maggiori informazioni su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth vorranno segnare sui loro calendari questa data: 20 settembre. Infatti, SEGA ha annunciato un Like a Dragon Direct per quel giorno. Lo streaming, la prima trasmissione occidentale di Ryu Ga Gotoku Studio, promette di condividere “le ultime notizie, trailer e altro” per i titoli sopra menzionati e fungerà da controparte dell’RGG Summit in onda dal Giappone. Andrà in onda sui canali Twitch e YouTube di SEGA alle 6:00 italiane (19 settembre 9:00 p.m PT) del mattino del 20 settembre.

Di seguito una panoramica della serie Like a Dragon:

Like a Dragon, precedentemente nota come Yakuza, è una serie di videogiochi action-adventure con elementi picchiaduro pubblicati di SEGA per console e PC. La serie è incentrata principalmente su Kazuma Kiryu del clan Tojo, il quale è legato Profondamente all’onore e al rispetto verso i deboli, a differenza degli altri membri della Yakuza. Il franchise è ideato da Toshihiro Nagoshi. Negli anni 2010 Nagoshi ha lasciato SEGA, anche se lo sviluppo della serie è continuato presso RGG Studio. In seguito alla pubblicazione di Yakuza: Like a Dragon nel 2020, SEGA ha confermato che i nuovi giochi della serie verranno distribuiti con il titolo Like a Dragon, abbandonando il marchio Yakuza introdotto nel 2006.

Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà all’inizio del 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uscirà il 9 novembre, qui trovate il nostro provato dalla gamescom 2023, per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store. Rimanete sintonizzati per maggiori informazioni sull’evento.