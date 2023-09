Mortal Kombat 1: rivelata la dimensione della patch del day one su PlayStation 5

Per Mortal Kombat 1, in arrivo il 19 settembre, è stata rivelata la dimensione della patch del day one per la versione PlayStation 5 del picchiaduro di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games. Ricordiamo che i preordini del titolo permettono di ottenere Shang Tsung come personaggio giocabile, mentre i possessori della Premium Edition potranno accedere al gioco il 14 settembre. Di recente, è stato pubblicato il trailer di lancio del gioco; inoltre, Ed Boon ha mostrato il trailer della skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage. Tra i personaggi presentati in questi ultimi giorni, c’è stato anche il ritorno di Nitara interpretata da Megan Fox.

Secondo @PlayStationSize, la patch al day one di MK1 sarà di 114.414 GB e richiederà quindi molto spazio per l’installazione. Sono state anche annunciate le date di pre-caricamento e rilacio per la versione Standard e Premium. Il pre-caricamento della versione Standard sarà disponibile da mezzanotte del 17 settembre e il gioco da mezzanotte del 19 settembre. La versione Premium è già disponibile per il pre-caricamento, mentre il gioco arriverà il 14 settembre alle 17:00 UTC (le 19:00 in Italia). Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.