Mortal Kombat 1: il crossplay non sarà disponibile al lancio

Coloro che desiderano combattere contro giocatori su piattaforme diverse al lancio di Mortal Kombat 1 rimarranno delusi, poiché NetherRealm Studios ha confermato che il crossplay del gioco non sarà pronto al lancio del gioco. Niente di cui preoccuparsi però, dato che gli sviluppatori promettono che ci stiamo lavorando e che sarà disponibile per i giocatori subito dopo il rilascio ufficiale. L’annuncio è arrivato tramite l’account X ufficiale, dove gli sviluppatori hanno condiviso la loro eccitazione per l’inizio dell’accesso anticipato e hanno assicurato ai fan che il crossplay del titolo sarà aggiunto al gioco dopo il lancio. Sul post tramite X si legge che:

“Il lancio è dietro l’angolo e non vediamo l’ora che tutti affondino i denti su #MK1. Per quanto riguarda Kross-Play, non sarà disponibile al momento del lancio, ma sappiamo che stiamo lavorando duramente per implementare la funzionalità nel gioco e arriverà dopo il lancio.

L’assenza di crossplay al momento del rilascio potrebbe deludere alcuni, ma l’impegno di Netherrealm Studios nel fornire questa funzionalità è rassicurante. Speriamo che non dovremo aspettare troppo a lungo prima che il crossplay venga aggiunto al gioco.”

NetherRealm Studios ha annunciato la scorsa settimana, con un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, confermando il ritorno di Nitara come combattente giocabile. Debuttando in Mortal Kombat: Deadly Alliance , è un vampiro e ha bisogno di sangue per rimanere in vita, ma non è intrinsecamente malvagia. Il personaggio è interpretato dall’attrice Megan Fox, diventata famosa per ver vestito i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers. Inoltre, Un utente di Reddit che ha messo le mani sulla versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 in anticipo ha caricato delle immagini che mostrano l’intero roster principale e quello dei combattenti Kameo.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC oggi 14 settembre per chi ha preso la Kollector e la Premium Edition, mentre il 19 settembre per chi ha preso la standard.