Pokemon Unite: ecco il trailer panoramico sulle abilità di Blaziken

Il Pokemon Blaziken è ormai disponibile sul MOBA Pokemon Unite e per comprendere al meglio le abilità di questo nuovo combattente, è stato pubblicato un trailer panoramico che mette in evidenza le sue mosse in battaglia. Tra i Pokemon che sono arrivati ad ampliare il gruppo di combattenti nel MOBA ricordiamo Mewtwo, Dragapult, Urshifu, Mew, Glaceon, l’evoluzione di tipo ghiaccio di Eevee, Dodrio e Sableye. Trovate qui sotto lo spotlight trailer di Blaziken. Inoltre, ricordiamo che martedì 17 settembre 2023, dalle 14:00 alle 17:00 ora locale, in Pokémon GO si terrà uno speciale Giorno della Ricerca. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori vedranno un numero maggiore di Oddish in Pokémon GO e avranno l’opportunità di guadagnare bonus e ricompense speciali nel gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play.