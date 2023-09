Starfield arriva su GeForce Now

Starfield di Bethesda Game Studios è giocabile su Xbox Series X/S e PC e può essere giocato anche tramite Game Pass. Tuttavia, se non siete fan dei 30 FPS su console o non avete un PC abbastanza potente, c’è sempre GeForce Now. Il gioco di ruolo spaziale è ora disponibile sul servizio, e potete provarlo anche se lo possedete già su Steam/Xbox o avete un abbonamento a Game Pass.

GeForce Now utilizza lo streaming cloud per i suoi giochi e può offrire una risoluzione fino a 4K o 120 FPS, grazie alla GeForce RTX 4080 di Nvidia quando ci si abbona al livello Ultimate per 20 dollari. The Verge ha effettuato un test e ha scoperto che la grafica è impostata di default su Ultra. L’FSR 2.0 di AMD è attivo con una risoluzione di rendering del 75%.

New Atlantis ha raggiunto i 47-48 fotogrammi al secondo, ma Neon è andato meglio con circa 70-80 FPS. Altre località e “scontri a fuoco più leggeri” hanno offerto frame rate “molto più a nord” di 60 FPS. Il livello gratuito di GeForce Now non è altrettanto solido, purtroppo.

Il primo hotfix è stato pubblicato e Bethesda aggiungerà in seguito il supporto per DLSS, schermi Ultrawide e un cursore FOV.