Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: trailer cinematico del DLC

Oggi 14 settembre si è tenuto il nuovo Night City Wire, dove CD Projekt RED ha parlato delle novità in arrivo con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, DLC in arrivo il 26 settembre.

Il filmato di oggi si concentra sull’agente federale della FIA Solomon Reed (interpretato da Idris Elba – qui la react dello stesso attore al filmato) e Song So Mi “Songbird” (con la voce di Christine Minji Chang). La scena si svolge all’interno di un treno, e mostra il potenziale visivo creato dal team polacco. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del DLC dal sito ufficiale:

Phantom Liberty è una nuova avventura spy-thriller per Cyberpunk 2077. Torna nei panni di V, mercenario cyberpotenziato, e intraprendi una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown, dovrai stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai ciò che serve per sopravvivere?

Sono stati rivelati ulteriori dettagli su nuovi elementi e modifiche al gameplay. Il direttore di gioco Gabe Amatangelo ha parlato dei rinnovati alberi delle abilità e dei perk e dell’albero delle abilità Relic, completamente nuovo, che arriverà in esclusiva con l’espansione Phantom Liberty. Sono stati presentati anche tre brevi video in cui i designer del gameplay di CD PROJEKT RED hanno condiviso le loro build preferite dei personaggi. Come bonus, lo studio ha anche rilasciato il Cyberpunk 2077 Build Planner, uno strumento gratuito con cui i giocatori possono creare e pianificare le proprie build nel proprio browser; tutti coloro che desiderano esplorare le modifiche apportate al sistema di perk, compreso l’albero delle abilità Relic di Phantom Liberty, possono farlo qui.

Durante l’episodio è stata rivelata anche la data di uscita dell’aggiornamento 2.0 gratuito di Cyberpunk 2077. Con un sistema di polizia rinnovato, perk ridisegnati, cyberware migliorati e altro ancora, l’aggiornamento sarà disponibile dal 21 settembre per tutti i giocatori che possiedono il gioco su console current-gen e PC.

Come in tutti i giochi di CD PROJEKT RED, anche in Phantom Liberty la musica gioca un ruolo importante nella narrazione e i compositori P.T Adamczyk e Jacek Paciorkowski hanno partecipato a questo episodio di Night City Wire per parlare di come hanno creato una musica nuova di zecca per una storia di spy-thriller. I compositori hanno fornito informazioni sulla colonna sonora di Phantom Liberty e hanno svelato che la colonna sonora è disponibile in streaming per intero. Hanno anche discusso i dettagli delle nuove stazioni radio incluse nel gioco. Una delle playlist delle nuove stazioni – Growl FM – è composta interamente da brani scelti a mano tra quelli presentati a un concorso musicale organizzato per la comunità di Cyberpunk 2077. Durante lo show è stato annunciato un documentario su Growl FM, in uscita il 18 settembre, che racconta come è nata la stazione radio.

Verso la fine del segmento musicale, è stata presentata la sigla di Phantom Liberty, scritta e interpretata da Dawid Podsiadło, attualmente uno dei migliori artisti polacchi. Dawid ha già collaborato con lo studio per registrare le musiche dell’anime Cyberpunk: Edgerunners.

Il DLC Phantom Liberty, è in arrivo su Cyberpunk 2077 il 26 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui sotto potete vedere il trailer cinematografico.