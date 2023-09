PGA Tour 2k23: arriva Gareth Bale

2K ha rivelato che Gareth Bale, ex-calciatore gallese e appassionato di golf, farà il suo debutto in PGA TOUR 2k23 come personaggio giocabile, disponibile da oggi per tutti i giocatori.

Qui sotto i dettagli dal comunicato ufficiale:

Articoli Consigliati Tomb Raider Remastered: i primi tre storici capitoli tornano a febbraio 2024 Hades II: accesso anticipato previsto per il secondo trimestre del 2024

La reputazione di Bale sul campo da calcio lo precede, è conosciuto soprattutto come uno dei giocatori più veloci e tra i più grandi attaccanti della sua generazione. Ma il suo amore per il golf e il suo talento sul campo di sicuro vi sorprenderanno. La sua passione per questo sport è innegabile; ha costruito una replica della famosa buca 17 “Island Green” del TPC Sawgrass nel suo giardino e ha partecipato a tornei professionistici. Equipaggiato con attrezzatura e mazze TaylorMade, Bale si unisce a personaggi del calibro di Tiger Woods, Nelly Korda, Matthew Fitzpatrick, Jon Rahm, Lydia Ko, Tony Finau, Brooke Henderson e Xander Schauffele, oltre a ospiti famosi, tra cui Michael Jordan, Stephen Curry, John Cena e la crew di Dude Perfect, all’interno del roster di PGA TOUR 2K23.

Oltre a comparire come golfista giocabile, Bale ha fornito indicazioni a VctryLnSprts per progettare il campo dei suoi sogni, The Elevens Club, utilizzando il Course Designer di PGA TOUR 2K23. Un campo caratterizzato da molti degli elementi preferiti da Bale, come grandi alberi, campi da golf collinari, ostacoli d’acqua e una scenografica cascata all’undicesima buca.

The Elevens Club è ora disponibile e gratuito per tutti i giocatori. I giocatori possono affrontare una serie di nuove sfide e guadagnare ricompense di gioco vestendo i panni di Bale e mettendo alla prova le loro abilità su The Elevens Club.

Anche il Course Designer di PGA TOUR 2K23 è stato aggiornato con il nuovo Asian Architecture Pack disponibile da oggi, che presenta elementi di design di ispirazione asiatica sia tradizionali che moderni, tra cui grattacieli, pagode, lanterne e insegne. Il 2 ottobre sarà disponibile anche l’Halloween Pack, che conterrà elementi paurosi e spettrali, tra cui tombe e lapidi, che permetteranno ai giocatori di aggiungere un tocco da brivido ai loro campi da gioco personalizzati.

PGA TOUR 2K23 Clubhouse Pass Season 5 è attualmente in corso e offre nuovi eventi giornalieri e settimanali. PGA TOUR 2K23 è il simulatore di golf con il punteggio più alto dell’ultimo decennio su Xbox e PC, secondo Metacritic. Per i nuovi giocatori che desiderano mettersi in pari e per i veterani che sperano di colmare le lacune della loro collezione, sono disponibili pacchetti di contenuti scaricabili con

VC e palline.

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition e Standard Edition sono disponibili ora per Xbox

Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam.