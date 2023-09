Tomb Raider Remastered: i primi tre storici capitoli tornano a febbraio 2024

Tra i tanti giochi mostrati durante il Nintendo Direct, ci stava anche la Tomb Raider I – II – III Remastered, versione migliorata dei primi tre storici capitoli con protagonista Lara Croft, sviluppata da Aspyr Media. La collection però non arriverà solo su Switch, e sarà disponibile anche su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S il 14 febbraio 2024. Saranno presenti i primi tra capitoli con rispettive espansioni, e sarà possibile cambiare in ogni momento tra la grafica nuova e quella originale. In fondo alla notizia potete vedere il trailer d’annuncio.

Questa la descrizione su Steam:

Lara Croft è tornata!

Scopri le avventure originali di Lara Croft, fedelmente restaurate

Gioca ai primi tre capitoli originali di Tomb Raider: Per la prima volta in assoluto, vivi l’esperienza completa su piattaforme moderne con questa collezione definitiva contenente tutte le espansioni ed i livelli segreti.

Titoli inclusi

Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Risolvi antichi misteri: Scopri i tesori del mondo antico risolvendo puzzle e svelando misteri andati persi nelle sabbie del tempo.

Un’avventura in giro per il mondo: Segui Lara Croft in giro per il mondo e affronta con lei nemici mortali e temibili miti.

Fedelmente restaurato: Vivi i classici in una grafica moderna, con la possibilità di passare all’aspetto poligonale originale in qualsiasi momento.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la Tomb Raider remastered.