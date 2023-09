Hades II: accesso anticipato previsto per il secondo trimestre del 2024

Supergiant Games, nel nuovo aggiornamento degli sviluppatori, ha fatto sapere che Hades II arriverà in accesso anticipato per il secondo trimestre 2024 su PC via Steam ed Epic Games Store. Non c’è una data precisa, ma indicativamente lo si potrà giocare tra aprile e giugno del prossimo anno. Gli sviluppatori fanno sapere poi che fin dall’accesso anticipato, il gioco avrà la stessa quantità di contenuti che aveva il primo episodio.

Questo un estratto dal comunicato:

Ora possiamo confermare che il lancio di Hades II in Accesso Anticipato è previsto per il secondo trimestre del 2024 su Steam ed Epic Games Store. Avremo maggiori dettagli sulla data esatta, sui prezzi e sui requisiti di sistema più vicini a quel momento.

Vi ringraziamo per la vostra pazienza mentre ci prepariamo per questo lancio! Vi starete chiedendo: “Perché non possiamo lanciare il gioco in Early Access proprio adesso?”. Nel primo trailer il gioco sembrava molto avanti! Il motivo è che Hades II avrà, fin dal primo giorno in Early Access, almeno la stessa quantità di contenuti che aveva il gioco originale quando è stato lanciato in Early Access su Steam. Anche se l’Accesso Anticipato significa intrinsecamente che un gioco non è ancora completo, vogliamo comunque fare tutto il possibile per assicurarci che Hades II valga la pena di essere giocato non appena sarà possibile farlo in qualsiasi modo.

Qui sotto il tweet di Supergiant Games che svela l’arrivo dell’accesso anticipato per il primo trimestre del prossimo anno. Ricordiamo che il gioco era stato annunciato ai Game Awards dello scorso dicembre.

