AOC GAMING 16G3: annunciato il primo monitor portatile dedicato al gaming di AOC

AGON by AOC ha annuncia il primo monitor portatile dedicato al gaming di AOC GAMING, il 16G3. Il display da 15,6″ (39,5 cm) è stato progettato per rivoluzionare il gioco mobile immersivo e la produttività in movimento con un design elegante, sottile e accattivante.

Un gioco ad alte prestazioni

Grazie al display IPS Full HD da 15,6″ che offre immagini straordinarie, AOC GAMING 16G3 è un autentico monitor da gioco progettato per gli appassionati di PC e console che desiderano vivere le proprie esperienze di gioco indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Il 16G3 offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 4 ms (con l’opzione Overdrive attivata), portando alla linea di monitor portatili di AOC l’esperienza frenetica e ad alta frequenza di aggiornamento a cui i giocatori sono abituati. Con una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1000:1, questo monitor garantisce la visualizzazione di colori intensi, luci e ombre in tutto il loro splendore, sia all’interno che all’esterno.

L’inclusione della tecnologia Adaptive-Sync elimina lo screen tearing, mentre il basso input lag conferisce un vantaggio competitivo non indifferente, dove millisecondi e reazioni rapide fanno la differenza tra vincere o perdere una partita.

Design elegante, massima portabilità

Con un look di accenni neri e rossi, il 16G3 irradia uno stile raffinato e improntato all’audacia. Il suo profilo sottile di 11,5 mm e il peso ridotto a meno di 1,1 kg sono un omaggio sia all’estetica che alla praticità. Le sue dimensioni corrispondono a quelle dei computer portatili con schermi da 15,6″, quindi il monitor può essere riposto nella maggior parte delle borse adatte a computer portatili e, per maggiore sicurezza, viene equipaggiato con una borsa imbottita per il trasporto. A completamento del suo design minimale, il 16G3 è dotato anche di un supporto intelligente integrato, che offre una serie di angoli di inclinazione per garantire un’esperienza visiva più confortevole durante le sessioni di gioco prolungate in qualsiasi luogo immaginabile. Il passaggio dalla modalità verticale a quella orizzontale è intuitivo grazie alla funzione Auto-Pivot, a cui si accede facilmente tramite il software i-Menu in dotazione.

Connettività continua per un’esperienza di gioco senza interruzioni

Il 16G3 offre una buona gamma di opzioni di connettività che soddisfano la moderna versatilità di gioco. Mentre l’ingresso microHDMI è adatto alle console di ultima e attuale generazione (come PS4, PS5 o Xbox One, Xbox Series S o X) e ai laptop legacy, uno degli ingressi USB-C supporta la modalità Alt di DisplayPort e l’unità di alimentazione, consentendo connessioni senza soluzione di continuità ai laptop La seconda porta USB-C del 16G3 consente l’ingresso dell’alimentazione CC, semplificando la gestione dei cavi. Tramite la prima porta USB-C, l’alimentazione in corrente continua può essere indirizzata al laptop collegato, consentendo la ricarica e la condivisione del display allo stesso tempo.

Inoltre, questo modello portatile è dotato di due altoparlanti da 1W e vanta anche un jack di uscita per le cuffie per i giocatori che utilizzano le cuffie.

AOC GAMING 16G3 supera i confini del gioco, adattandosi senza sforzo a diversi scenari. Oltre all’uso principale come display di gioco, gli aspiranti professionisti possono utilizzarlo come schermo secondario collegato ai loro laptop per presentazioni di grande impatto, o sfruttarlo come secondo monitor dinamico per una rapida ed efficiente configurazione multi-monitor per migliorare la loro produttività in viaggio o anche in ufficio. Il supporto VESA 50×50 mm consente anche un’installazione fissa. I giocatori possono immergersi in esaltanti sessioni di gioco anche al di fuori della loro zona di comfort, assicurandosi che l’emozione dei loro titoli preferiti li accompagni ovunque le loro avventure li portino.

L’AOC GAMING 16G3 sarà disponibile a partire da metà settembre 2023 al prezzo di € 309,00 euro.