Raikiri e Raikiri Pro: disponibili i pad Asus Rog

Republic of Gamers annuncia la disponibilità dei nuovi controller Raikiri e Raikiri Pro.

Display OLED, connettività tri-mode, DAC audio integrato e comandi intuitivi offrono massimo controllo in-game e totale personalizzazione per esperienze di gioco next level.

PUNTI CHIAVE

· Display OLED integrato: crea un look unico con animazioni personalizzabili, visualizza gli indicatori di stato e cambia al volo il profilo di gioco

· Connettività a tre modalità: massima flessibilità di utilizzo con cavo USB-Cf, RF a bassa latenza a 2,4 GHz e Bluetooth®

· Comandi posteriori intuitivi: quattro pulsanti laterali programmabili per gestire al volo i comandi in-game o per cambiare la sensibilità del joystick

· Blocco del grilletto a due vie: trigger sinistro e destro impostabili in modalità a corsa ridotta o estesa e zone morte personalizzabili con Armoury Crate.

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità di Raikiri e Raikiri Pro. Raikiri Pro è il primo controller per PC certificato Xbox e dotato di display OLED e connettività tri-mode, in grado di mettere nelle mani di ogni pad player tutti i controlli e le opzioni di personalizzazione di cui hanno bisogno. Sviluppato per offrire anche ai gamer più esigenti esperienze di gioco al massimo livello, è il controller più avanzato tecnologicamente sul mercato: ricco di tante funzioni evolute, è dotato di infinite opzioni di personalizzazione. Il display OLED integrato può essere utilizzato per mostrare animazioni personalizzate e indicatori di stato o per cambiare al volo il profilo di gioco, anche direttamente durante il gameplay. Inoltre, la connettività tri-mode offre connessioni versatili tramite Bluetooth®, RF a 2,4 GHz a bassa latenza o cavo USB, rendendo Raikiri Pro perfetto per giocare su ogni desktop PC o notebook, ideale anche per ROG Ally. Inoltre, è compatibile con la più recente generazione di console Xbox tramite connessione USB-C cablata. I suoi controlli intuitivi includono quattro pulsanti posteriori che possono essere programmati per i comandi di gioco o per modificare “on the fly” la sensibilità del joystick. Il Raikiri Pro include anche blocchi fisici a due vie per il grilletto, che possono così essere impostati sulla modalità a corsa ridotta o piena per adattarsi a differenti preferenze o giochi diversi, con zone morte personalizzabili tramite il software Armoury Crate.

Display OLED integrato

Ogni gamer può creare e mostrare il proprio stile unico grazie a Raikiri Pro, programmando immagini, animazioni o testi personalizzati che verranno mostrati sul display OLED integrato. L’OLED può essere anche usato per visualizzare il profilo attivo del controller, il livello di carica o ancora per verificare se il microfono è attivo o disattivato. Due pulsanti sopra il display OLED sono utili per passare da un profilo all’altro, anche direttamente durante il gameplay.

Connettività a tre modalità

ROG Raikiri Pro è il primo controller per PC con licenza Xbox con connettività tri-mode. È dotato di Bluetooth e RF a 2,4 GHz a bassa latenza, oltre a una connessione cablata in standard USB-C per garantire la compatibilità con ogni notebook e PC desktop, oltre che naturalmente poter essere impiegato con la esclusiva ROG Ally. La connessione con cavo USB-C consente inoltre il collegamento anche con la più recente generazione della console Xbox. Quando usato in modalità wireless, la tecnologia AFH (Adaptive Frequency Hopping) riduce al minimo le interferenze con altri dispositivi per, una connessione Bluetooth stabile e a bassa latenza, ideale anche per il competitive game.

Comandi posteriori intuitivi

La forma ergonomica del Raikiri e del Raikiri Pro assicura una presa perfetta per le mani di tutte le dimensioni, grazie anche alla presenza di pulsanti posteriori facilmente raggiungibili dalle dita: quattro nella versione Pro, due nella versione base. Il pad sfoggia una originale texture microdot e linee che si intersecano per creare una texture elaborata e antiscivolo, assicurando massimo comfort e un grip assoluto. Ogni tasto fornisce un feedback tattile adeguato ad ogni pressione. I pulsanti possono essere programmati come tasti di scelta rapida per gestire comandi di gioco complessi oppure si possono usare per modificare al volo la sensibilità del joystick per un più elevato livello di controllo.

Trigger a corsa ridotta o piena

I grilletti a sinistra e destra offrono una gamma completa di movimento e includono una modalità di blocco del grilletto che può essere impostato per una corsa ridotta o piena. Inoltre, le zone morte di attivazione possono essere personalizzate tramite Armoury Crate per soddisfare le preferenze individuali o adattare al meglio i controlli per i titoli diversi, dagli FPS ai giochi di corse.

Esperienza audio premium

Raikiri e Raikiri Pro offrono entrambi un jack audio da 3,5 mm e un DAC ESS integrato per elevare l’esperienza sonora e regalare ad ogni giocatore un audio in-game di tipo premium e assolutamente realistico. Entrambe le versioni offrono anche un pratico pulsante per attivare o silenziare il microfono e la chat durante il gioco.

Opzioni di personalizzazione estreme

Il software Armoury Crate può essere utilizzato per personalizzare i controlli in base agli stili di gioco individuali o per adattarsi al meglio ad ogni titolo specifico. Sono possibili una miriade di opzioni di personalizzazione, che consentono ai giocatori di rimappare i pulsanti, regolare le impostazioni del display OLED (disponibile nella versione Pro), personalizzare anche l’aspetto grazie agli effetti di luce RGB (disponibile su entrambe le versioni), selezionare i profili del controller e impostare gli avvisi di batteria scarica per la modalità wireless. Con Armoury Crate è possibile modificare inoltre la forza delle vibrazioni del controller e le curve di risposta del joystick.

Puro DNA ROG

Il design traslucido e il logo ROG fluttuante conferiscono a Raikiri e Raikiri Pro un aspetto che riflette lo spirito ROG più sincero e una anima “cyberpunk” ispirata alla fantascienza. Le impugnature sono ergonomiche e più sottili, con un arco più piatto per soddisfare le diverse dimensioni delle mani e i vari stili di gioco, in modo da risultare sempre comodi da impugnare e poter essere competitivi anche per lunghe sessioni di gioco. Dal look asimmetrico, nelle trame e nei materiali, alla striscia LED RGB personalizzabile che taglia in due il controller e ne evidenzia dinamicamente le forme, tutto mostra estrema cura nei dettagli e rileva la volontà di distinguersi, sempre. Il design ricercato ed originale del ROG Raikiri Pro ha recentemente vinto anche importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l’iF Design Award 2022 e il Red Dot Design Award.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Raikiri e ROG Raikiri Pro sono già disponibili sull’eShop ASUS presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 119,00 € e 169,00 € IVA inclusa.