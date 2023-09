State of Play: ecco cosa è stato mostrato

Si è da poco concluso lo State of Play, evento di Sony annunciato ieri a sorpresa e che ha mostrato diversi titoli in arrivo su PlayStation (seguito anche da noi sul nostro canale Twitch). Come previsto, sono stati mostrati sia titoli indie che VR, passando per i titoli maggiori delle terze parti, con presentazione da parte di Shawne Benson, director proprio per le terze parti in relazione a Sony Interactive Entertainment. Si è partiti con il particolare Baby Steps (estate 2024), passando per l’atteso DLC con Ada Wong in Resident Evil 4 (che arriva la prossima settimana), e poi Avatar: Frontiers of Pandora, Spider-Man 2, il nuovo contenuto di Tales of Arise e il finale dedicato a Final Fantasy Rebirth, seconda parte del remake del settimo capitolo della saga Square Enix che arriverà il 29 febbraio su PS5. Ma qui sotto potete vedere tutti i titoli mostrati:

Baby Steps – video gameplay – uscita Estate 2024

Gioca nei panni di Nate, un disoccupato fallito senza niente da perdere, che scopre di avere un potere… riuscire a mettere un piede avanti all’altro.

Esplora un mondo avvolto dalla nebbia, un passo alla volta. Scala le placide montagne con le tue gambe, in un gioco basato sulla fisica, nato dalle menti dietro Ape Out e Getting Over It. Goditi la vista, innamorati della fauna locale e cerca di dare un senso a una vita sprecata.

Roblox – 10 ottobre 2023

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord – Gameplay trailer – uscita su PSVR2 il 26 ottobre

Scopri come Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord sfrutta le migliori caratteristiche di PlayStation VR2, con questa intervista girata sul set del prossimo film di Ghostbusters!

Resident Evil 4 VR Mode (questo inverno) e Resident Evil 4 Separate Ways, DLC con Ada in uscita il 21 settembre

Avatar: Frontiers of Pandora – trailer ufficiale della storia – 7 dicembre 2023

Diventa un Na’vi ed esplora la frontiera occidentale con Avatar: Frontiers of Pandora. Vestirai i panni di un giovine fra due mondi, nato Na’vi ma cresciuto dalla RDA. Quindici anni dopo il tuo rapimento, riuscirai a fuggire e potrai riconnetterti con le tue origini. Incontra nuovi clan Na’vi, impara i loro usi e unisciti a loro per proteggere Pandora dalla RDA.

Ghostrunner II – trailer (a questo link) della demo, disponibile ora – uscita gioco 26 ottobre 2023

Jack è tornato e si è potenziato. Siate i primi a provare il nuovo arsenale di Jack e mettete alla prova le vostre abilità di cyber ninja, utilizzando la katana e la moto con la demo di Ghostrunner 2.

Deep earth collection – tre colori per il controller wireless DualSens e la copertura della console PS5, Volcanic Red, il seducente Cobalt Blue e l’elegante Sterling Silver.

Helldivers 2 – Gameplay: Liberazione dal Titano rabbioso (a questo link) – uscita su PS5 e PC l’8 febbraio 2024

Johan Pilestedt e all’Arrowhead Game Studio affrontano un micidiale Titano rabbioso usando solo le loro potenti armi.

Marvel’s Spider-Man 2 – New York targata Marvel espansa – uscita del gioco 20 ottobre 2023

Il direttore creativo senior di Marvel’s Spider-Man 2 Bryan Intihar racconta un primo sguardo alla New York targata Marvel appena espansa e quello che potete aspettarvi dal suo gameplay open-world di ultima generazione.

Tales of Arise – Beyond the Dawn – annuncio del DLC – arriva il 9 novembre

Per Dahna. Per Rena. Ricomincia la lotta per la pace.

Honkai Star Rail – trailer con data d’uscita – 11 ottobre

Quello che chiamiamo “destino” non è visibile, né tangibile. Hai fatto molte scelte, ma tutto ti ha portato qui… qui e ora. Io e te siamo il nostro destino.

Foamstars – annuncio open beta

INIZIO: 30/09/2023 [SAB] 03:00

FINE: 02/10/2023 [LUN] 08:59

Final Fantasy VII Rebirth – trailer con data d’uscita – su PS5 il 29 febbraio 2024

Il viaggio sconosciuto continua…

Dopo essere fuggiti da Midgar, la distopica città, Cloud e i suoi amici si imbarcano in un viaggio attraverso il pianeta. Nuove avventure vi attendono in un vivace e vasto mondo. Sfrecciate per le pianure erbose in sella a un Chocobo ed esplora ambienti sterminati.

Qui sotto potete invece vedere l’intero State of Play.