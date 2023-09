Final Fantasy 7 Remake ha superato i sette milioni di copie vendute

Durante la recente presentazione State of Play di Sony, Square Enix ha svelato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth e ha confermato la data di lancio di febbraio 2024 per l’attesissimo gioco di ruolo d’azione. Per accompagnare l’annuncio, la società ha anche fornito dati di vendita aggiornati per il suo predecessore, Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake, lanciato per PS4 nell’aprile 2020, ha ormai superato oltre 7 milioni di unità nelle spedizioni mondiali e nelle vendite digitali. Ciò rappresenta le sue vendite su PS4, nonché le vendite della sua riedizione ampliata, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, disponibile su PS5 e PC tramite Epic Games Store e Steam. Questo è il primo aggiornamento sulle vendite che Square Enix ha fornito per il gioco di ruolo d’azione dall’agosto 2020, momento in cui il gioco aveva venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, il che significa che ha venduto altri due milioni di unità nei tre anni successivi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Questo gioco è la versione rivisitata di FINAL FANTASY VII, uscito per la prima volta nel 1997. Come gioco a se stante e prima parte di un progetto più ampio, è basato sull’originale fino alla fuga da Midgar e arricchito di nuovi elementi. La compagnia elettrica Shinra sfrutta l’energia mako, linfa vitale del pianeta, per trasformarla in elettricità con i suoi reattori e, di fatto, sembra stringere in pugno le sorti del mondo. Ma non è così: a opporre resistenza c’è il gruppo di attivisti Avalanche. Per distruggere il reattore 1 a Midgar, l’Avalanche chiede aiuto a Cloud, ex membro dell’élite militare SOLDIER. L’operazione finisce con il gettare la città nel caos, mentre Cloud è tormentato dalle visioni del suo nemico, morto tempo addietro. È così che inizia la storia che cambierà il destino dell’umanità.

