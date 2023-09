Final Fantasy VII Rebirth conterrà 100 ore di gioco

Subito dopo aver mostrato un nuovo trailer che annunciava la data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth, lo sviluppatore Square Enix ha rivelato maggiori dettagli sul prossimo gioco in una serie di post pubblicati sulla piattaforma di social media X, incluso il fatto che il gioco conterrà 100 ore di gioco.

Secondo una dichiarazione del direttore creativo Tetsuya Nomura, Final Fantasy VII Rebirth porterà i giocatori dal gruppo che sta appena lasciando la città di Midgard fino al punto centrale della storia principale dell’originale Final Fantasy 7 . Nomura descrive Rebirth come “un’illustrazione degli incidenti che hanno dato inizio al viaggio, un’esplorazione delle persone ad esso legate e il viaggio stesso, diretto verso il suo climax”. Il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth si è concentrato parecchio sulla presentazione del gameplay nelle nuove zone che i giocatori potranno esplorare al di fuori di Midgard, oltre a darci un’idea di cosa possiamo aspettarci dalla storia del gioco. Il trailer mostrava anche luoghi iconici dell’originale Final Fantasy VII, incluso il Gold Saucer. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth arriverà il 29 febbraio su PS5.

Final Fantasy VII Rebirth director Naoki Hamaguchi has a special message for everyone looking forward to the game. [2/3] #FF7R pic.twitter.com/gd2Vk8B93k

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 14, 2023