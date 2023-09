Song of Nunu e Bandle Tale A League of Legends Story: ecco tutte le novità

Riot Forge ha svelato che Song of Nunu: A League of Legends Story, un’avventura incentrata sulla narrazione sviluppata da Tequila Works, sarà disponibile mercoledì 1 novembre 2023 per Nintendo Switch e PC con Steam, GOG ed Epic Games Store, cui seguiranno altre uscite su console. Edizione da collezione e le prenotazioni sono disponibili. Song of Nunu: A League of Legends Story , il titolo dedicato a Nunu e Willump è ora prenotabile su tutti gli store digitali delle rispettive piattaforme al prezzo di 29,99 €. I fan che effettuano la prenotazione riceveranno anche un artbook digitale in regalo. È inoltre disponibile un’edizione da collezione fisica (99,99 €) sul sito ufficiale qui. L’azienda ha annunciato anche Bandle Tale: A League of Legends Story, un GDR con creazione di oggetti sviluppato da Lazy Bear Games ambientato nel magico e misterioso mondo di Bandle City. Di seguito una panoramica dei due titoli:

Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, campioni di League of Legends e amici inseparabili. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio.

In Bandle Tale: A League of Legends Story, i fan possono giocare nei panni di uno yordle – uno dei tanti strani e pelosi abitanti di Bandle City. La rete di portali di Bandle City è in avaria e il mondo sta precipitando nel caos: solo voi potete ripristinare l’equilibrio. I giocatori possono raccogliere e creare per missioni con i popolari campioni di League of Legends per salvare Bandle City e riunire i suoi abitanti. Ulteriori dettagli, inclusi la data di uscita e l’edizione da collezione, saranno svelati presto.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.