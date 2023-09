Unicorn Overlord: annunciata la data di lancio

Durante il recente Nintendo Direct, Atlus e Vanillaware hanno annunciato il loro nuovo GdR fantasy tattico Unicorn Overlord, che verrà rilasciato l’8 marzo 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, e Xbox Series X|S. In aggiunta all’edizione standard, un’edizione per collezionisti di Unicorn Overlord includerà una copia fisica di Unicorn Overlord, una Premium edition box, CD con la Colonna sonora (due dischi contenenti 10 tracce l’uno), un artbook di 132 pagine e un gioco di carte originale comprendente 239 carte, gettoni e indicatori. L’edizione per collezionisti, inoltre, includerà il Pacchetto araldica di Atlus X Vanillaware, un DLC in pre-ordine, che ti permetterà di personalizzare la bandiera dell’Esercito di Liberazione con gli emblemi da Odin Sphere, Dragon’s Crown e 13 Sentinels: Aegis Rim. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale di ATLUS qui.

Dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown, e Odin Sphere, Unicorn Overlord brilla nel combinare un’esplorazione del mondo aperta a un sistema di battaglia innovativo nell’iconico stile di Vanillaware. Attraversa un mondo vibrante, crea un enorme esercito con oltre 60 personaggi dal disegno unico, e accresci la tua fama attraverso le cinque nazioni in questa unica ed epica esperienza fantasy. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Ulteriori informazioni sul pre-ordine e sulla lista dei desideri sono in arrivo.

Unicorn Overlord, sarà disponibile l’8 marzo 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, e Xbox Series X|S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.