Tales of Arise: annunciata la data per Beyond The Dawn

Oltre un anno è passato dalla conclusione di Tales of Arise, ma c’è molto che non è ancora stato raccontato in Tales of Arise – Beyond The Dawn, la prossima espansione del JRPG di Bandai Namco Europe. Con oltre 20 ore di contenuti, la nuova espansione aggiunge nuove missioni, dungeon, boss e un’epica nuova storia, il tutto all’interno di un mondo fantasy meraviglioso e in evoluzione. L’espansione sarà disponibile dal 9 novembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Trovate il trailer di annuncio qui sotto.

Beyond The Dawn inizia un anno dopo la conclusione di Tales of Arise. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna. In questa espansione, i giocatori sperimenteranno nuove entusiasmanti sfide e vedranno un mondo che è allo stesso tempo familiare ma cambiato. Di seguito una panoramica del titolo:

Un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “Atmospheric Shader”

Questo capitolo della saga introduce un nuovo shader grafico ispirato agli anime e alla pittura ad acquerello. Ammira personaggi dallo stile unico muoversi sullo sfondo di scenari ricchi di minuziosi dettagli.

Esplora un pianeta più vivo che mai

Scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. Scala vette rocciose, nuota tra le acque dei fiumi, riposati intorno a un falò, cucina pietanze, visita nuove città, lotta contro il despota di un pianeta alieno e libera il popolo.

