Paper Mario Il Portale Millenario Anteprima: carta velina su Switch

Paper Mario Il Portale Millenario è l’ultimo titolo annunciato nel Nintendo Direct di Settembre, e chiude una sequenza che, diciamolo apertamente, fa la felicità di ogni retrogamer fan della grande N, tra titoli del passato che risorgono e tornano sul mercato del calibro di Super Mario RPG o Luigi’s Mansion 2. Il secondo Paper Mario è in arrivo con un remake di alto livello che, dalle prime impressioni, pare non solo rispettoso dell’opera originale che ha ormai ben venti anni sul groppone, essendo uscita nel 2004 su GameCube, ma anche tirato a lucido in maniera splendida, e pronto per conquistare una nuova generazione di videogiocatori. L’RPG fatto di carta velina sta per sbarcare sull’ammiraglia ibrida, preparatevi ad amarlo.

Da Super Mario a Paper Mario: due lettere diverse per cambiare il mondo

Tempo di grandi ritorni in casa Nintendo, e tra questi anche Super Mario RPG: The Legend of Seven Stars del 1996 per Super Nintendo, il primo gioco di ruolo di Super Mario realizzato all’epoca in collaborazione con Squaresoft, ed ancora oggi considerato uno dei migliori JRPG di sempre. Hey, un momento, ma questa è l’anteprima di Paper Mario Il portale millenario, cosa c’entra questo titolo? Ebbene, dopo il “litigio” con Squaresoft, che ha preferito abbandonare i lidi di Kyoto per salire sul carrozzone vincente di Sony PlayStation, dove infatti ha debuttato Final Fantasy VII in esclusiva, ai piani alti di Nintendo si discute sull’idea di un nuovo gioco di ruolo con Super Mario, ed ecco che, tra le tante idee per un sequel fatto in casa, ben due prendono forma, il primo è proprio Paper Mario, un titolo datato 2000 dal nome geniale in cui due sole lettere cambiano tutto, “giocando” col brand, sullo stile di Super Smash Bros., anch’esso su Nintendo 64. A poca distanza si concretizza anche la seconda idea per il sequel spirituale di Super Mario RPG, ed ecco sbarcare su Game Boy Advance l’eccezionale Mario & Luigi: Superstar Saga, datato 2003. Entrambi danno vita a due serie parallele che riscuotono notevole successo sul mercato. Risale al 2004 il sequel Paper Mario Il Portale Millenario, si, esattamente venti anni fa, come l’altro titolo in arrivo dal passato, Mario Vs. Donkey Kong che trovate in questa pagina.

Il gioco affina le meccaniche ruolistiche viste nel predecessore e ripropone il delizioso stile grafico della carta velina che è il marchio di fabbrica della serie. Il gioco esce sul Nintendo GameCube realizzato, come il predecessore, dal talentuoso studio Intelligent Systems Co. che tutti ricordano per la serie ruolistica Fire Emblem. Il secondo capitolo migliora l’originale Paper Mario che, seppur acerbo, si basa già su presupposti geniali e su una idea mai vista prima. Lo stile carta velina non solo permette finezze nel gameplay, ma è decisamente affascinante ed unico. Il gioco viene sviluppato sotto la supervisione di Ryota Kawade, con direzione artistica di Chie Kawabe ed un delizioso character design di Hiroyuki Hayashi e Masayo Shiraogawa, con gli indimenticabili speciali effetti di carta velina curati da Yoshinobu Dejima. Nel 2007 la serie Paper fa un vero ritorno alle origini con un platform basato sulla grafica in carta velina Super Paper Mario, per poi proseguire fino ad oggi con un nuovo episodio RPG nel 2012 intitolato Paper Mario: Sticker Star per Nintendo 3DS, che è anche l’ultima uscita della saga, ferma da ben undici anni. In molti, infatti, si aspettavano un nuovo episodio per Nintendo Switch, lacuna colmata dalla presentazione di questo remake celebrativo. Una curiosità, nel 2015 su Nintendo 3DS esce un folle mash-up tra le due serie, Mario & Luigi: Paper Jam, che chiude decisamente il cerchio.

Paper Mario Il Portale Millenario: l’idraulico di carta ci piace!

Come sappiamo Paper Mario Il portale Millenario diviene subito uno dei titoli di punta del GameCube, anche grazie alla qualità della trama che potremo rivivere in questo remake moderno, o scoprire per la prima volta se non si è mai giocato il titolo originale. Sono passati ben venti anni, del resto, e i giocatori più giovani potrebbero non aver mai avuto il titolo tra le mani, tranne quelli affetti dall’incurabile “morbo” del Retrogaming, ovviamente. La coinvolgente trama del gioco, completamente localizzata in italiano, ci racconta che mille anni fa c’era una città abbandonata che un giorno è stata sepolta per costruirci sopra un’altra città, lasciando della precedente solo un misterioso portale, che da il titolo al gioco, in cui nessuno ha mai osato entrare perché, secondo le leggende, è avvolto da una magia oscura. Solo teorie su cosa si celi al suo interno. La principessa Peach, nel frattempo, rinviene una mappa perduta e decide di mandarla a Mario, per farlo indagare sul mistero. Ma Mario riceve la lettera solo quando ormai Peach è sparita! La bionda incauta è stata avvistata per l’ultima volta a Rogueport, dove Mario, una volta arrivato, incontra Goombella, studentessa di archeologia che si offre di aiutarlo nella ricerca, insieme al suo professore. Il segreto del portale, a quanto pare, è legato alla posizione delle stelle che possono aprirlo. A questa brillante trama si accompagna un gameplay che strizza decisamente l’occhio ai platform originali, visto che Mario, oltre a camminare e parlare con i buffi PNG del titolo può anche correre e soprattutto saltare (cosa che è quasi una eresia in un JRPG classico).

Similmente a Super Mario RPG è possibile anche fare delle vere e proprie Action Combo durante i combattimenti, che si svolgono fra l’altro in una apposita arena con tanto di pubblico, che ogni tanto lancia oggetti bonus (o malus) a Mario. La riedizione di Paper Mario Il Portale Millenario sarà certamente rispettosa del titolo originale per GameCube, ma ci aspettiamo anche l’implementazione di qualche novità strutturale, per ora non annunciata. Quello che abbiamo potuto vedere nella presentazione per ci lascia a bocca aperta, la già adorabile grafica del granitico “Cubo con la maniglia” è stata aggiornata e portata agli standard attuali, con una revisione tecnica notevole, ed un lavoro certosino di ripulitura del comparto grafico, rendendolo ancora più accattivante. Ricordiamo che il titolo originale è ormai di difficile reperibilità, e quindi, se venti anni fa lo avete perso (perché magari non eravate nemmeno nati), è una occasione unica per riscoprire una vera perla lucente del catalogo GameCube. Decisamente un ottimo modo per chiudere il Nintendo Direct di settembre 2023, che potete rivedere su Twitch. Un evento che strizza l’occhio al passato glorioso, proponendo pezzi da novanta in quello che, con molte probabilità, sarà l’ultimo anno commerciale di Nintendo Switch, in attesa del suo successore.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Intelligent Systems Co., Nintendo

Publisher: Nintendo

Data d’uscita: TBA 2024

Paper Mario Il Portale Millenario sta per tornare in una sontuosa versione rimasterizzata della grande perla del catalogo GameCube venti anni esatti dopo il debutto originale datato 2004. Niente di meglio per festeggiare il ventennale del titolo e far conoscere l’opera ad una nuova generazione di videogiocatori. Dotato di una trama affascinante, e di un comparto grafico delizioso, basato sulla carta velina, ed oggi tirato completamente a lucido, il gioco saprà farsi amare da un più ampio pubblico moderno. La trovata di trasformarsi in un aeroplanino di carta è una delle più iconiche della saga, e ben rappresenta il livello di creatività che pervade l’eccezionale opera della casa di Kyoto.