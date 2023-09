Final Fantasy VII Rebirth: Naoki Hamaguchi parla delle nuove mosse sinergiche e del ruolo di Red XIII

Lo State of Play di Sony ha avuto alcuni grandi successi, tra cui Final Fantasy VII Rebirth (trovate qui la nostra Anteprima) di Square Enix. Il titolo ha ricevuto una data di uscita e un nuovo gameplay completo. Il gioco offre circa 100 ore di contenuti. In una nuova intervista sul PlayStation Blog, il regista Naoki Hamaguchi ha parlato del sistema di combattimento, comprese le nuove mosse sinergiche:

Questa nuova meccanica consente al giocatore di utilizzare liberamente comandi e abilità sinergici in qualsiasi momento utilizzando una carica di indicatore in modo simile a Limit Breaks. Quindi, attraverso le battaglie, i giocatori sentiranno le relazioni e i legami che si sono sviluppati tra i personaggi ancora più che nel gioco precedente. Abbiamo anche aggiunto gli alberi delle abilità come nuovo elemento di crescita del personaggio. Puoi sbloccare abilità sinergiche anche attraverso gli alberi delle abilità. Sono disponibili anche molte nuove Materia con nuove abilità non viste nel primo gioco, quindi i giocatori avranno ancora più opzioni per personalizzare e costruire equipaggiamenti dei personaggi secondo i loro gusti.

Hamaguchi ha continuato affermando:

Il team di sviluppo ha sfidato se stesso per dare a Red XIII un nuovo stile di gioco che fosse diverso dagli altri personaggi. La sua barra della vendetta si carica quando si difende dagli attacchi nemici e può spendere quella carica per usare varie abilità una volta riempita. Abbiamo progettato Red XIII come un nuovo tipo di personaggio che richiede al giocatore di trovare un equilibrio tra la strategia offensiva utilizzando la barra ATB e la strategia difensiva utilizzando la barra vendetta. I membri del party originale sono tutti presenti in Final Fantasy 7 Rebirth. Nel titolo precedente, Final Fantasy 7 Remake , Red XIII è diventato un membro accompagnatore nella seconda metà del gioco, ma diventerà un membro ufficiale e giocabile del party a partire da Final Fantasy 7 Rebirth Allo stesso modo, ci sono personaggi che accompagnano i membri di Final Fantasy 7 Rebirth, che diventeranno membri ufficiali del party nel prossimo titolo.

Final Fantasy VII Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024 per PS5.