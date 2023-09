Apex Legends: nuovi dettagli e data sull’evento collezione Rivelazioni

EA e Respawn si stanno preparando a combattere la fine del mondo in Apex Legends con l’Evento collezione Rivelazioni. Questo evento introduce le Trio colpi di testa(ta), una Confini del mondo notturna, oggetti cosmetici a tempo limitato e altro ancora. Potete dare un’occhiata al nuovissimo trailer in basso. L’evento collezione Rivelazioni sarà disponibile dal 19 settembre al 3 ottobre. E non dimenticate di sbloccare i 24 nuovi oggetti cosmetici entro la fine dell’evento per ottenere “Lama di rasoio”, il nuovo cimelio di Fuse! Di seguito, ecco in dettaglio tutte le principali novità:

MODALITÀ A TEMPO LIMITATO: TRIO COLPI DI TESTA(TA)

È in arrivo un nuovo esplosivo: la testata Rev. Per un periodo limitato, fai a pezzi le squadre nemiche con una granata a ricerca tanto inquietante quanto pericolosa. Afferrane una, lanciala in aria e osservala mentre va alla ricerca di un bersaglio prima di infliggere danni devastanti. Ma fai attenzione: le leggende avversarie potranno sempre colpirla e distruggerla per indurre un’esplosione anticipata. Trio Colpi di testa(ta) sarà disponibile per l’intera durata dell’evento Rivelazioni, dal 19 settembre al 3 ottobre 2023.

Articoli Consigliati RIDE 5: Milestone annuncia “Photo Journey Beyond the Shots”, concorso fotografico virtuale Honkai Star Rail: annunciata data su PS5

MAPPA: CONFINI DEL MONDO NOTTURNA

Avvolta nell’oscurità, la mappa si trasformerà in un campo di battaglia stregato, con qualche ritocco per i punti di interesse principali. Varca la soglia di Deposito del tormento a tuo rischio e pericolo e combatti attorno a un treno spettrale, oppure riscaldati accanto alla Stazione di ricerca, in tutta la sua ardente gloria. Ma occhio alla lava: è il peggior incubo di ogni MRVN e potrebbe essere anche il tuo!

OGGETTI COLLEZIONE

I giocatori possono guadagnare tutti i nuovi oggetti con il contatore premi dell’evento, oltre a 24 cosmetici a tempo limitato come la skin “Grave Protector” di Gibraltar e la skin corrispondente per il fucile da carica “Eclipse Bringer”. Per quanto riguarda il cimelio di Fuse, se i giocatori sbloccano tutti i 24 oggetti dell’Evento collezione Rivelazioni prima del 3 ottobre, la “Lama di rasoio” di Fuse, una chitarra elettrica accordata per fare a pezzi i nemici, verrà sbloccata automaticamente. Ulteriori dettagli sono disponibili nel nuovo post sul blog.

Apex Legends: Resurrection è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Per ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento clicca qui.