RIDE 5: Milestone annuncia “Photo Journey Beyond the Shots”, concorso fotografico virtuale

Dopo la recente uscita di RIDE 5, Milestone annuncia il lancio di “RIDE 5 Photo Journey – Beyond the Shots”, un concorso fotografico virtuale che darà ai fan l’opportunità di mostrare con degli scatti la propria passione per le moto attraverso la modalità foto in-game. I vincitori saranno inseriti nell’artbook digitale RIDE 5 PHOTO JOURNEY – Beyond The Shots, che sarà disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale di RIDE 5.

Il concorso, aperto a tutti i giocatori in possesso di un account PS5, Xbox Series X o Steam in tutto il mondo, si svolgerà dal 15 settembre 2023 al 15 ottobre 2023. I partecipanti possono candidarsi gratuitamente al seguente link: https://ridevideogame.com/ride5-photo-journey.

Con oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo lancio nel 2015, il franchise RIDE è diventato la casa dei motociclisti virtuali, consentendo ai giocatori di provare la libertà, l’adrenalina e le emozioni di guidare le moto dei loro sogni in alcune delle località più panoramiche del pianeta. Attraverso il concorso, i fan potranno condividere il loro viaggio on the road in quattro diverse categorie: tramonti mozzafiato, ambienti meravigliosi, splendidi dettagli della moto e corse eMotion.

Per ispirare la creatività della community, i fotografi virtuali professionisti Davide di Tria, Steve Wyper e Leo Sang hanno realizzato i propri scatti per ciascuna delle categorie, offrendo anche alcuni preziosi consigli su come realizzare il miglior scatto possibile. I tre artisti formeranno la giuria e selezioneranno le migliori opere da inserire nell’artbook digitale insieme ai propri capolavori.