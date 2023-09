Final Fantasy VII Rebirth: l’escluvità per PS5 finirà dopo 3 mesi dal lancio

Come è avvenuto con tutti i giochi Final Fantasy principali degli ultimi anni, l’imminente Final Fantasy VII Rebirth sarà un’esclusiva per PlayStation al momento del lancio, anche se la sua finestra di esclusività per la console Sony non durerà lo stesso tempo degli ultimi due giochi di Final Fantasy. Square Enix ha svelato un nuovo trailer per il gioco di ruolo d’azione durante la presentazione State of Play di ieri e, nella versione del trailer caricata dal canale YouTube ufficiale di Final Fantasy, un pannello conferma verso la fine che la finestra di esclusività per PS5 di Final Fantasy 7 Rebirth terminerà il 29 maggio, appena tre mesi dopo il lancio.

In confronto, il periodo di esclusività dell’originale Final Fantasy VII Remake durava un anno, mentre la sua riedizione ampliata per PS5, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, aveva una finestra di esclusività di 6 mesi. Nel frattempo, Final Fantasy XVI, lanciato esclusivamente per PS5 a giugno, ha anche un periodo di esclusività di 6 mesi con PS5. Ciò significa che FF VII Rebirth verrà lanciato per altre piattaforme non appena la sua finestra di esclusività per PS5 sarà scaduta? Beh, questo non lo possiamo affermare con certezza. Ad esempio, né FF7 Remake né Intergrade sono arrivati sulle console Xbox anche se il loro periodo di esclusività con PlayStation è terminato. Detto questo, significa che Rebirth ha buone possibilità di arrivare su PC (almeno) molto più vicino al suo lancio originale rispetto al suo predecessore. Sulla scia dell’ultima presentazione di Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix ha anche rivelato molti nuovi dettagli aggiuntivi sul gioco, tra cui quanti contenuti offrirà, la sua nuova meccanica di combattimento Synergy Moves, evocazioni nuove e di ritorno, quanto è grande la sua mappa del mondo. sarà, e altro ancora.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato su PS5 il 29 febbraio 2024.