Resident Evil 4: nuovi dettagli sul DLC Separate Ways

Lo stellare remake di Resident Evil 4 è destinato a ricevere tantissimi nuovi contenuti nelle prossime settimane e mesi. Non solo la modalità VR in esclusiva per PlayStation VR2 uscirà quest’inverno, ma il gioco riceverà anche un aggiornamento gratuito alla modalità Mercenari, nonché l’espansione Separate Ways, entrambi in arrivo tra una settimana. E per accompagnare l’annuncio del DLC, Capcom ha anche rivelato nuovi dettagli su cosa porterà in un aggiornamento pubblicato sul PlayStation Blog. Come sapranno coloro che hanno giocato all’originale Separate Ways, l’espansione sarà incentrata su Ada Wong e racconterà la sua storia parallela alla missione di Leon per salvare la figlia del presidente. Per chi non conoscesse i dettagli della trama del DLC, ecco una breve descrizione:

Prima ancora che Leon S. Kennedy mettesse piede in quel villaggio maledetto, lei era lì. La sua missione? Il recupero del segreto più oscuro del culto: l’Ambra. Ora Ada deve affrontare una minaccia sconosciuta che la sta divorando dall’interno, un complice con un passato oscuro e secondi fini, e un ricongiungimento casuale con l’uomo che meno si aspettava: Leon S. Kennedy. Perché ha accettato questa missione? E quale strada intraprenderà all’ombra delle indagini di Leon sul rapimento della figlia del presidente?

Oltre ad Ada, l’espansione conterrà anche un paio di altri personaggi chiave nella forma di Luis Serra, che ha avuto un ruolo importante anche nel gioco base, e sarà il co-cospiratore di Ada nell’espansione. Naturalmente non può non mancare l’antagonista della serie: Albert Wesker, che è colui che sta dietro la missione di Ada. Nel frattempo, sul fronte del gameplay, oltre al ritorno di meccaniche come la parata con il coltello e le armi che i giocatori ricorderanno dal gioco base, Separate Ways armerà anche Ada con un rampino, che potrà essere utilizzato non solo per raggiungere posizioni specifiche che tu non sarebbe altrimenti in grado di raggiungere, ma anche di “abbattere nemici a distanza e lanciare un attacco corpo a corpo a distanza”.

Resident Evil 4: Separate Ways sarà venduto al dettaglio per 9,99€ quando verrà lanciato il 21 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC. In basso trovate nuovi screenshot che immortalano alcune sequenze del gioco.