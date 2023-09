Ghostrunner 2: la demo è ora disponibile

Ghostrunner 2 di One More Level ha ricevuto una demo gratuita su Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Inoltre, è disponibile un nuovo trailer, che potete vedere in basso, con il protagonista Jack che affronta varie minacce. Il gioco inizia dopo un anno gli eventi del primo gioco e questa volta il giocatore si avventura fuori dalla Dharma Tower, combattendo un nuovo culto dell’IA. Di seguito, una breve descrizione del gioco:

Il sangue scorrerà nell’atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta della Custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità. Jack è tornato per affrontare il violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower e per decidere il futuro dell’umanità. Il gioco offre incredibili combattimenti con la katana, una maggiore fase di esplorazione del mondo oltre la Dharma Tower, livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto, nuove modalità e tutta l’azione già apprezzata nel primo Ghostrunner. In più, le battaglie contro i boss sono più interattive e permettono di scegliere come sopravvivere agli scontri più difficili.

Il gameplay si basa ancora su movimenti frenetici e uccisioni istantanee, con Jack che ha nuove abilità per pareggiare le probabilità. Tuttavia, c’è anche una moto con nuove sezioni e meccaniche che spingeranno ancora di più le tue abilità. Molto è cambiato, con molteplici modi di giocare, combattimenti contro i boss più interattivi, un sistema di progressione rinnovato e nuovi tipi di nemici. Ci sono anche classifiche in cui i giocatori possono perfezionare le loro corse e competere con il mondo.

Ghostrunner 2 verrà lanciato il 26 ottobre, ma i possessori della Brutal Edition otterranno l’accesso anticipato il 24 ottobre, per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.