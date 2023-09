Genshin Impact: la versione 4.1 in arrivo il 27 settembre rivelerà nuove storie e aree di Fontaine

HoYoverse ha annunciato l’arrivo in Genshin Impact della versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, il 27 settembre. L’area di Fontaine si espanderà a nord ed è qui che continuerà la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino” che farà il suo debutto. Genshin Impact si prepara inoltre a festeggiare il suo terzo anniversario con i fan di tutto il mondo, che per questa occasione potranno riscattare varie ricompense, inclusi 10 Destino intrecciato, 1.600 Primogemme e 2 gadget esclusivi.

Potete vedere il trailer di presentazione in fondo alla notizia, qui sotto i dettagli dal comunicato ufficiale:

Dopo l’introduzione della fiorente Corte di Fontaine, l’area a nord in arrivo svelerà la storia e i misteri di questa nazione da prospettive diverse. Nascosto nelle profondità marine, Forte Méropide non solo è un luogo in cui vengono detenuti i criminali di tutta Fontaine, ma svolge anche funzioni vitali e custodisce al suo interno dei misteri. La missione dell’Archon proseguirà da qui, con il viaggiatore alla ricerca del Principe. Qui troveremo “masse d’acqua condensate gravitazionalmente distorte” e delle rovine che fluttuano in aria, prove di un esperimento fatale a opera dell’Istituto di ricerca di Fontaine svolto per sopravvivere a un diluvio profetizzato.

I pericoli sono in agguato nella nuova area subacquea e nelle sue rovine che i giocatori potranno esplorare. Il nuovo boss nemico, l’Ippocampo Perlamillenario, è una bellissima creatura in grado di infliggere danni da Electro. Sarà presente anche un secondo nuovo boss nemico, ossia il Generatore di campo sperimentale, un dispositivo di ricerca in grado di contrastare la gravità ma andato fuori controllo, che permetterà ai giocatori di saltare in alto e schivare i suoi attacchi.

Le due figure di rilievo di Fontaine diventeranno personaggi da cinque stelle giocabili e dotati di catalizzatore, e i giocatori potranno scoprire di più su di loro nelle rispettive missioni storia. Neuvillette, il Giudice supremo di Fontaine, può scatenare torrenti impetuosi in linea retta per infliggere danni da Hydro con i suoi attacchi caricati, mentre Wriothesley, l’amministratore di Forte Méropide, infligge danni da Cryo attraverso attacchi corpo a corpo. Entrambi i personaggi sono in grado di consumare i propri PS per scatenare determinati tipi di attacchi, dopo i quali possono recuperare PS. Neuvillette e Hu Tao saranno disponibili nella prima fase dei desideri evento, mentre

a seguire saranno disponibili Wriothesley e Venti.

Oltre all’avventura a Fontaine, si terrà un festival di poesia a Mondstadt e Liyue che rappresenta una buona occasione per incontrare nuovamente i propri amici nel segno dell’amicizia e dell’amore. In questo festival saranno disponibili vari minigiochi e un esclusivo catalizzatore da quattro stelle da riscattare.

L’arrivo del terzo anniversario di Genshin Impact porta con sé altre ricompense. L’evento speciale di accesso giornaliero sarà di nuovo disponibile e offrirà fino a 10 Destino intrecciato e altre ricompense. Durante la versione 4.1, i giocatori faranno bene a controllare la propria posta di gioco perché potranno riscattare 1.600 Primogemme, 4 Resina fragile e 2 gadget speciali, il Generatore portatile di bolle gelatinose aerodinamiche e Polpettino.

Qui sotto il trailer della version 4.1 di Genshin Impact.