Helldivers II è stato rinviato, ecco nuovi dettagli sul gioco

Al momento del suo annuncio all’inizio di quest’anno, a Helldivers II è stata assegnata una finestra di lancio nel 2023, ma l’attesa per lo sparatutto multiplayer sarà un po’ più lunga del previsto. Sony e Arrowhead Studios hanno presentato il gioco durante la recente presentazione State of Play, dove hanno anche annunciato un rinvio all’inizio del prossimo anno. Dato che i preordini per Helldivers II apriranno presto, potrete iniziare a prepararvi per la battaglia. Potrete scegliere tra la Standard Edition e la Super Citizen Edition del gioco, che include strabilianti contenuti aggiuntivi.

Helldivers II: Super Citizen Edition

Le ricompense aggiuntive della Super Citizen Edition includono il set armatura Redentore dei liberi DP-53 e, dato che gli eroi indossano i mantelli, anche il mantello Volontà del popolo per contraddistinguerti dalle genti liberate. Avrai accesso anche al Mitra MP-98 Cavalier, una potente arma principale in grado di fare a pezzi robot, insetti e anche gli Helldiver grazie al fuoco amico. In aggiunta otterrai lo status di Super cittadino per il tuo Helldiver e il minigioco Stratagemma Nave eroica come contenuto aggiuntivo. È un ottimo modo di passare il tempo mentre aspetti che il resto della tua squadra si unisca alla lobby. Riceverai anche l’accesso al nostro Titolo di guerra premium per Veterani d’acciaio. E in più ci saranno alcuni bonus per il pre-ordine e riceverete tre nuovi ed eleganti set di armature:

Ambasciatore del brand TR-7 – un’armatura promozionale per i fan del gelato allo yogurt di SUMY Corp.

Campione TR-62 – armatura fabbricata per portare la Giustizia negli anfratti più bui della galassia.

Cavaliere della Democrazia TR-9 – chi indossa questa corazza non monta cavalcature equine, ma nondimeno è nato per combattere in sella al fidato destriero della Libertà.

Sono stati inoltre mostrati alcuni nuovi filmati di gioco, che mostrano un’intensa lotta contro un boss di grandi dimensioni e molto intimidatorio ed è noto come Bile Titan, con un gruppo di giocatori che lavorano insieme per abbatterlo, mentre sono stati anche condivisi brevi dettagli su come i progressi e gli sblocchi funzioneranno nel gioco.

Helldivers II verrà lanciato all’inizio del prossimo anno in data 8 febbraio, per PS5 e PC (tramite Steam). I preordini per lo sparatutto in terza persona multiplayer verranno aperti tra circa una settimana, il 22 settembre.