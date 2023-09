Playstation 5: annunciata la “Deep Earth Collection” con cover metallizzate e controller DualSense

Tra le novità presenti allo State of Play di ieri sera, Sony ha svelato con un breve trailer la nuova Deep Earth Collection, che si unirà alla famiglia degli accessori per Playstation 5. Questa collezione introduce tre nuovi colori per il controller wireless DualSense e per le coperture della console PS5, con finitura metallica liscia: l’incandescente Volcanic Red, l’intrigante Cobalt Blue e l’elegante Sterling Silver. I controller Deep Earth saranno disponibili a un prezzo di vendita consigliato di €74,99 (IVA inclusa), mentre la coperture della console PS5 saranno disponibili a un prezzo di vendita consigliato di €59,99 (IVA inclusa). Ecco una galleria con le nuovissime cover metallizzate:

Satoshi Aoyagi e Leo Cardoso del team di design hanno condiviso alcuni dettagli in più sul design e il processo creativo dietro questa nuova e brillante collezione. Satoshi Aoyagi ha affermato che:

“Nel creare questa nuova collezione di colori per il controller DualSense e le coperture per console PS5, abbiamo preso ispirazione dalle forti e splendide tonalità del nostro pianeta Terra. Abbiamo elevato i colori aggiungendo una finitura metallica per dare un tocco più sofisticato.”

Mentre Leo Cardoso ha detto:

“Volcanic Red mostra un rosso ardente. D’altra parte, Cobalt Blue presenta un tono di blu profondo con delle intriganti sfumature viola. Infine, Sterling Silver presenta un’estetica più classica con un delicato sottotono blu.”

A partire da mercoledì 4 ottobre alle 10:00 ora locale, i giocatori potranno effettuare il pre-ordine del controller wireless DualSense nei colori Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver direttamente da direct.playstation.com, e dai venditori selezionati. I controller wireless DualSense nei colori Volcanic Red e Cobalt Blue usciranno il 3 novembre, mentre il controller wireless in Sterling Silver arriverà il 26 gennaio. Sempre da mercoledì 4 ottobre alle ore 10:00 ora locale, i giocatori potranno effetuare il pre-ordine delle cover della console PS5 nei colori Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. Le coperture della console per Playstation 5 nei colori Volcanic Red e Cobalt Blue arriveranno il 3 novembre, mentre quelle in Sterling Silver saranno disponibili il 26 gennaio.