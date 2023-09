Asterix & Obelix Heroes: gameplay trailer del gioco deckbuilding con i galli

Nacon ha pubblicato il gameplay trailer di Asterix & Obelix Heroes, titolo in sviluppo da parte di Gamexite che combina deckbuilding e combattimento a turni ambientato nel mondo creato da René Goscinny e Albert Uderzo. Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch dal 5 ottobre. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione dalla pagina Steam:

Siamo nell’anno 50 a.C.. La Gallia è interamente occupata dai Romani. Beh, non proprio interamente… Un piccolo villaggio di Galli indomiti resiste ancora agli invasori.

USA LE CARTE INVECE DEI PUGNI

In questo gioco, ideato per deliziare sia gli appassionati di deckbuilding che quelli della serie Asterix, puoi costruire un mazzo di 30 carte tra le 150 disponibili nel gioco.

Puoi utilizzare ogni carta del tuo mazzo per far progredire la tua strategia, infliggendo ingenti danni con un menhir o curando un eroe con una delle pozioni di Panoramix! Sta a te adattarti a ogni round, fare le scelte giuste e creare combo tanto inaspettate quanto devastanti, mescolando, ad esempio, i famosi amici-nemici Ordinalfabetix e Automatix.

ASTERIX, OBELIX… E OLTRE 20 ICONICI PERSONAGGI DEL FUMETTO

Asterix e Obelix, così come l’intero villaggio e i loro amici, sono tutti pronti a partire per un’avventura. Assurancetourix il bardo, il fedele Idefix, Ordinalfabetix il pescivendolo e persino la regina Cleopatra: sono tutti pronti a combattere!

Sblocca fino a 24 eroi mentre ti avventuri in tutte le diverse regioni. Ogni personaggio ha caratteristiche uniche e un’abilità definitiva. L’abilità di Asterix “”Ribelle dalla nascita””, ad esempio, funziona meglio contro i Romani, rendendo i loro attacchi meno precisi, mentre Idefix usa “”Marca il territorio””, che terrorizza gli avversari e stordisce completamente gli animali! Assicurati quindi di scegliere l’eroe più adatto a ogni nemico.

IL TESORO DI TOUTATIS

Il villaggio è di nuovo in pericolo… Cesare è alla ricerca di un tesoro che gli permetterà di conquistare (davvero) tutta la Gallia.

Asterix, Obelix e i loro amici devono trovarlo prima di lui per sventare il suo piano. Ma attenzione, la strada da percorrere è irta di pericoli: in ogni capitolo, ci saranno combattimenti da affrontare, tesori da trovare e ostacoli da evitare. Usa le tue carte con saggezza per evitare le trappole tese dai Romani. Ti avventurerai nelle 6 regioni ben note ai fan della serie mentre affronterai le legioni romane, ma anche i pirati, gli egiziani, i vichinghi e persino gli animali selvatici.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer di Asterix & Obelix Heroes.