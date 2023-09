Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Anniversary Edition: nuova versione fisica

Limited Run Games ha collaborato con Dotemu, Tribute Games e Nickelodeon per portare una nuova versione fisica aggiornata di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One. Questa Anniversary Edition include il nuovo contenuto scaricabile Dimension Shellshock (qui la nostra recensione del DLC) su supporto fisico e, per celebrare il lancio, Limited Run offre una speciale Classic Edition insieme alla nuova versione fisica. Sarà disponibile per il pre-ordine per sei settimane a partire da ora.

La Limited Run Classic Edition di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Anniversary Edition contiene una scatola di gioco in stile VHS e una copia della guida strategica di Shredder’s Revenge. Questa edizione è un’esclusiva del negozio online di Limited Run, è limitata in quantità e non sarà disponibile presso i rivenditori.

Ogni copia standard o classica di Shredder’s Revenge Anniversary Edition include un esclusivo coupon riscattabile da Pizza Hut e un foglio di adesivi.

Edizione standard (PS4, PS5, Switch, Xbox One) | $34,99:

Una copia fisica di Teenage Mutant Ninja Turtles: La vendetta di Shredder

Copertina reversibile

Libretto

Foglio di adesivi

Buono sconto Pizza Hut riscattabile

Edizione classica (PS4, PS5, Switch, Xbox One) | $64,99:

Confezione classica in stile VHS delle Tartarughe

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Guida alla strategia

Tutti i contenuti dell’Edizione Standard

Qui sotto l’immagine della classic edition della Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Anniversary Edition