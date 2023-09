Indie Live Expo Winter 2023: annunciate le date

INDIE Live Expo, vetrina digitale online giapponese che mette in contatto gli appassionati di giochi indie di tutto il mondo, ha annunciato il ritorno di INDIE Live Expo Winter 2023 insieme agli annuali INDIE Live Expo Awards che si terranno sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023.

Le iscrizioni per gli sviluppatori e gli editori indie sono aperte fino a mercoledì 4 ottobre. I candidati possono inviare gratuitamente un titolo del loro portfolio, che si tratti del reveal di un nuovo progetto, di novità per un gioco in uscita, di aggiornamenti importanti per opere già rilasciate o di una vendita.

Lo scorso agosto, il “Summer Spotlight” ha presentato più di 50 giochi. In vista dello showcase di quest’inverno, INDIE Live Expo ha presentato più di 2400 indie a 88 milioni di spettatori in otto spettacoli dal suo debutto nel 2020.

Nel 2023 tornano anche gli annuali INDIE Live Expo Awards, che premiano i giochi preferiti dai fan usciti tra ottobre 2022 e settembre 2023. Una giuria di stimati esperti del settore provenienti da tutto il mondo aiuterà a selezionare i candidati ai premi del 2023, con tutti i giochi eleggibili a Gioco dell’anno.

Sono inoltre disponibili opportunità di sponsorizzazione per INDIE Live Expo Winter 2023 con una varietà di opzioni di posizionamento di video e logo per aziende di tutte le dimensioni.

Qui sotto il tweet ufficiale.

The entry for #INDIELiveExpo Winter 2023 has begun! (live on Dec 2nd-3rd JST)

The entry DEADLINE is Oct 5 11:59 am JST!

You can enter 1 game for free!!

We encourage developers & publishers to join the show!

Detailshttps://t.co/7rKNfI7UP2#indiegame #indiedev pic.twitter.com/eFm7tKmBmY

— INDIELiveExpo Official (@INDIELiveExpoEN) September 15, 2023