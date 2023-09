Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: nuovo gameplay trailer

Milestone ha pubblicato il secondo gameplay trailer di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, nuovo capitolo del racing game con i modellini della linea Mattel. Potete vedere il filmato, di 3.40 minuti, in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

CATEGORIE DI VEICOLI, AMBIENTI E MECCANICHE DI GIOCO

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged sarà lanciato con oltre 130 veicoli, tra cui, per la prima volta, anche moto e ATV. Le categorie di veicoli Stock, Powered e Ultimate differenzieranno le prestazioni, mentre i giocatori potranno personalizzare ulteriormente il proprio stile di guida utilizzando i punti abilità per acquistare specifici vantaggi e assemblare il proprio veicolo ideale.

Cinque ambienti distinti attendono i giocatori in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, ognuno con superfici di gara uniche che influiscono sulle performance dei veicoli per un’esperienza di gara più dinamica. I veicoli interagiranno inoltre con diversi oggetti sia in pista che fuori, rendendo le gare ancora più imprevedibili.

Oltre a una maggiore varietà di veicoli e ambienti che aprono scenari di gara più movimentati e strategici, le abilità di guida e di manovra vengono messe alla prova con l’aggiunta di due nuove abilità, la schivata e il salto. La corsa laterale consentirà di effettuare impatti tattici contro gli avversari, di schivare gli ostacoli e di effettuare audaci ribaltamenti fino al traguardo, mentre i giocatori potranno eseguire salti spettacolari in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Premendo un pulsante, i piloti avranno nuove opportunità di sorpassare gli avversari, scoprire scorciatoie nascoste e nuovi tratti di pista.

Queste innovazioni, insieme alle funzioni di drift e boost già presenti nel primo gioco, garantiscono che ogni gara possa offrire un’esperienza unica ed emozionante, dando ai giocatori un maggiore controllo sul loro destino.

NUOVE MODALITÀ DI GIOCO E FUNZIONALITÀ ONLINE

Sarà caratterizzato da una serie di nuove modalità di gioco che aggiungono un livello superiore di divertimento e di sfide sia online che offline, tra cui eventi che spingono le abilità dei piloti al limite o insegnano loro a padroneggiare l’arte della derapata e ad evitare gli incidenti con velocità e precisione. La modalità split-screen per due giocatori, amatissima dai fan, torna ad alimentare emozionanti duelli sul divano, mentre una serie di miglioramenti, tra cui la possibilità di creare un party con gli amici e l’aggiunta del cross-play, infiammerà l’esperienza multiplayer online.

UNA CAMPAGNA MIGLIORATA E INCENTRATA SULLA STORIA

Una modalità carriera incentrata sulla storia con quattro personaggi originali è un’altra delle principali novità di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Il background e la personalità di ogni personaggio saranno presentati attraverso cutscene animate che immergeranno i giocatori in una narrazione accattivante, rendendo il loro viaggio nel mondo di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged davvero indimenticabile.

POTERE AI GIOCATORI!

I contenuti generati dai giocatori hanno costituito un ruolo fondamentale nel successo di Hot Wheels Unleashed, che vanta oltre 1 milione di livree e 400 mila tracciati disegnati dai fan di Hot Wheels, per questo in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged le possibilità di scatenare la creatività dei giocatori sono ancora più ampie. Il Track Editor perfezionato introdurrà nuovi moduli e caratteristiche speciali che aumenteranno la diversità dei tracciati generati dai giocatori, mentre un aggiornamento dell’Editor livree introdurrà l’Editor per gli sticker per creare, salvare e condividere modelli e forme originali. Per garantire che tutti possano godere delle creazioni dei loro compagni di gioco, tutti i contenuti generati dagli utenti saranno condivisibili su più piattaforme fin dal primo giorno di lancio di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Annunciato a maggio, il gioco sarà disponibile dal 19 ottobre su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il nuovo gameplay trailer.