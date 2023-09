Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord: disponibile in accesso anticipato il remake del primo videogame RPG party based

Da oggi 15 settembre è disponibile, in accesso anticipato su Steam e GOG e sviluppato da Digital Eclipe, Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord, remake in 3D di uno dei titoli più influenti per gli RPG nei videogiochi, primo party-based della storia in tal senso, uscito nel 1981 inizialmente su Apple II. Il gioco in questione aveva ispirato serie come Final Fantasy e Dragon Quest. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord è un remake in 3D del primo gioco della leggendaria serie RPG Wizardry.

Primo videogioco RPG party-based mai pubblicato, ha ispirato direttamente serie come Final Fantasy e Dragon Quest. La rivisitazione di Digital Eclipse conserva il fascino del classico, con molti aggiornamenti per gli appassionati di giochi di ruolo moderni.

Dungeon Crawling, Deluxe

Create il vostro gruppo di avventurieri e addentratevi nel labirinto per ordine del folle signore Trebor, alla ricerca dell’amuleto rubato dal malvagio mago Werdna. Combatti gruppi di nemici impegnativi, evita le trappole nascoste e fatti strada nel dungeon per prepararti alla battaglia finale: affrontare Werdna in persona.

Impegno per la precisione

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord è costruito direttamente sul codice del gioco originale del 1981. Anche se sembra tutto nuovo, sotto il cofano c’è il gioco autentico. È persino possibile visualizzare l’interfaccia originale dell’Apple II mentre si gioca.

Sfida senza problemi

Sebbene la ben nota difficoltà dei nemici non sia stata alterata, sono stati apportati miglioramenti alla quality-of-life in ogni settore. La gestione del gruppo, la navigazione, l’incantesimo e il combattimento sono stati tutti notevolmente migliorati.

Una leggenda rinata

Se state scoprendo il leggendario franchise, Proving Grounds of the Mad Overlord è il punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori. I veterani della serie apprezzeranno la nuova grafica e il nuovo suono e l’interfaccia semplificata.

Qui sotto il trailer di lancio.