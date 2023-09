ROG Phone 6 Batman Edition in sconto fino al 18 settembre

In occasione del Batman Day che quest’anno si festeggerà domani 16 settembre, ASUS ha deciso di festeggiare con un’offerta per il ROG Phone 6 dedicato al supereroe ideato da DC comics. Da oggi e fino al 18 settembre, sarà possibile acquistare il ROG Phone 6 Batman Edition creato in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products e DC ad un prezzo speciale: 777€, invece di 1299€.

Questa speciale edizione di ROG Phone rispecchia tutte le caratteristiche del ROG Phone 6D, tra le sue caratteristiche infatti vanta: il chipset MediaTek Dimensity 9000+, 12GB di RAM LPDDR5X e un fantastico display AMOLED a 165Hz.

Qui sotto la scheda del ROG Phone 6 Batman Edition:

MediaTek Dimensity 9000+ Mobile Platform

12GB LPDDR5X di RAM

Display da 6,78” Samsung AMOLED a 165Hz / 1ms

Batteria ad alta capacità da 6000mAh con HyperCharge da 65W (fino a 60% di carica in 19 minuti)

Touch Response Rate a 720Hz con 1ms di tempo di risposta

Sistema di raffreddamento GameCool 6

Sistema AirTriggers 6

Esperienza di gioco immersiva con vibrazione X-Haptic

Tecnologia audio GameFX con certificazione DIRAC

Jack per cuffie da 3.5mm

Resistenza a schizzi IPX4

Sensore principale Sony IMX766 da 50MP. Fotocamera ultrawide da 13MP. Fotocamera frontale da 12MP

Incluso nella confezione: Batman Aero Case, Proiettore Bat-Segnale, Pin SIM Batman

L’offerta è disponibile sull’ASUS store a questo link.